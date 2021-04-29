GERÇEKTEN TARİHİ BİR ADIM!

Dün itibarıyla Ersin Tatar’ın, bırakınız gizliden, direkt olarak açıktan Anastasiadis’e çalıştığını düşünmeye başladım!..

Sunduğu 6 maddelik gerçekten de tarihidir!..

Çünkü hiçbir lider bugüne kadar bu denli Kıbrıslı Türklerin kalesini rakip forvetin karşısında boş bırakmamıştır!..

Şu anda dünyanın en mutlu insanı kesinlikle Rum Lider Nikos Anastasiadis’tir!..

Adam kılını kıpırdatmadan daha düne kadar “Masayı dağıtan adam” imajından bugün “Masada çözümü savunan adam” imajına geçiş yaptı!..

Kimlerin sayesinde?

-Ankara ve Tatar’ın!..

Resmen Kıbrıslı Türkleri Cenevre’de hiçleştiren bu zihniyet, kendi argümanlarıyla çelişen bir teklifle Gutueres’in önüne gittiler!..

Ki daha BM Genel Sekteri açıklama yapmadan, KKTC’nin tanınmasını isteyen Türk Heyetine, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi ülkesi jet hızıyla yanıt verdi ve bunun mümkün olmayacağını ifade etti!..

Bilmeyenler için yazayım, KKTC’nin BM tarafından tanınabilmesi için öncelikle 186, 541 ve 550 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ortadan oybirliğiyle, büyük harfle yazıyorum, OYBİRLİĞİYLE kaldırılması gerekiyor!..

Yani, 5 daimi ülkeden sadece biri dahi veto etse bu kararlar olduğu yerde kalır!..

5 daimi ülke;

-ABD...

-İngiltere...

-Rusya...

-Fransa

Ve Çin!..

Üstelik yukarıda belirttiğim 186 sayılı kararın altında Türkiye’nin de imzası ve rızası var!..

Sadece bu karar bile Kıbrıs’ta yasal olan tek devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunun kabul edildiğini gösteriyor!..

Ki aynı devletin anayasasında, Kıbrıs’ta başka bir devlet kurulamayacağını, kurulduğu takdirde bunun ayrılıkçı ve yasadışı bir oluşum olarak kabul edileceği yazıyor!..

Her şeyi geçtim, Türkiye, Kıbrıs’taki varlığının bir işgal değil yasal bir hak olduğunu ve bu hakkın 1960 antlaşmalarına dayandığını iddia ediyor!..

Ancak aynı Türkiye, yasal olarak garantörü olduğu devlete karşı başka bir devlet kurdurtuyor, sonra o devletin BM nezdinde tanınmasını talep ediyor!..

Yani yasallığını dayandırdığı antlaşmalara aykırı hareket ediyor!..

Tam bir fiyasko!..

Hiçbir tutar yanı olmayan bu öneri dizisi sadece çözümsüzlüğün tüm yükünü bizim omuzlarımıza yükler!..

Başka da bir işe yaramaz!..

Ben Anastasiadis’in yerinde olsam gider Tatar’ın elini öper, Çavuşoğlu’nun da koynuna sarılıp teşekkür ederdim!..

Çünkü önüne bırakılan topu kalemize göndermesi için Messi olmasına gerek yok, Sabri Sarıoğlu gibi vursa yeter!..

Ne diyeyim, önümüzdeki maçalara bakacağız artık!..