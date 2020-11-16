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"Gerekirse 6'lı, 5'li, 4'lü, 3'lü hükümet"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “mümkün olan en geniş tabanlı koalisyon” hedefinde olduklarını söyledi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:22
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"Gerekirse 6'lı, 5'li, 4'lü, 3'lü hükümet"

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “mümkün olan en geniş tabanlı koalisyon” hedefinde olduklarını söyledi.

“Bu dönemde hiç kimsenin bu ateşten gömleği giymek istemediği ortadadır” diyen Arıklı, tüm alternatiflerin denenerek bir hükümetin kurulması gerektiğini anlattı. Arıklı “Gerekirse 6'lı, 5'li, 4'lü, 3'lü” diyerek DP milletvekili Koral Çağman'ın YDP’ye yönelik açıklamalarının sosyal medyada ırkçılığa varan söylemlere yol açtığını iddia etti.

“Bir Milletvekili arkadaşımızın YDP Milletvekilleri’nin olacağı hükümete onay vermem açıklaması belki maksadını aşan bir açıklamadır. Gerçek düşüncesinin bu olmadığını düşünüyorum” diyen Arıklı, ırkçılık söyleminin tanımının değiştiğini söyledi, ötekileştirmenin de bu kavrama girdiğini belirtti.

Ersin Tatar’a Azerbaycan’dan gelen resmi davetin son derece önemli olduğu görüşünü belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘Maraş açılımı’nın da son derece önemli olduğunu ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘Cumhuriyet kutlamaları’gündemli konuşma istemi ile Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye geldi, dünya nezdinde Maraş açılımı gibi bir girişime ihtiyacımız olduğu düşüncesini de paylaştı.

Kıbrıs’ın güneyine yapılan ‘100 hastanızı kabul edebiliriz’ çağrısının da önemli olduğunu belirtti.

Hükümet çalışmalarına ilişkin de konuşan Arıklı, “Bu dönemde kimsenin bu ateşten gömleği üzerine girmek istemediğini biliyoruz ama halkın beklentilerini karşılamaz da görevimizdir” dedi, bütün alternatiflerin değerlendirilerek ortaya bir model konması gerekliliğini işaret etti.

Son Güncelleme: 16.11.2020 14:36
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