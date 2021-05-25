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"Gereksiz prematüre tartışmalar içerisine girildi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs TV'de yayınlanan Erçin Şahmaran'ın sunduğu Objektif programına konuk oldu.

25 Mayıs 2021 Salı 20:48
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"Gereksiz prematüre tartışmalar içerisine girildi"

Ara seçim yapılmayacağını vurgulayan Hasipoğlu, bu kapsamda Geçiçi ve Özel komite kurulduğunu ve bu yıl halkı sandığa göndermek yerine bu seçimi 2022 yılına ertelemeyi mantıklı bulduklarını belirtti.

Hasipoğlu, komitede 9 üye olduğundan bahsederek, 2005 yılında benzer bir durumun yine yaşandığını ve CTP'nin DP'yi ortaklıktan alarak ÖRP'yi aldığını, bu konunun da mahkemeye taşındığını hatırlattı.

Muhalefetin şu anki vekilleri içlerine sindiremediğini kaydeden Hasipoğlu, sayının önemli olmadığını ve günün sonunda alınan kararın Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunularak karara bağlanacağı bilgisini verdi.

Hasipoğlu, gereksiz prematüre tartışmalar içerisine girildiğini ifade ederek, muhalefetin gündem yaratmaya çalıştığını söyledi.

Günün sonunda her türlü kararın Meclis Genel Kurulu'na sunularak karara bağlandığını yineleyen Hasipoğlu, şu an muhalefette olan hiçbir partinin hükümet kurulurken pandemi nedeniyle UBP'ye destek vermediğini söyledi.

"LEFKE BÖLGESİNİ UNUTMADIK"

Hasipoğlu, KKTC'nin bir turizm ülkesi olduğunu ifade ederek, bunun her yönlü olarak kullanılması gerekliliğine dikkat çekti.

Çalışma ve ikamet izinlerinden ötürü cezaya düşmüş yabancı uyruklu çalışanlarla ilgili yasa tasarısını komitede görüşeceklerini belirten Hasipoğlu, belli bir ücret ödeyerek adaya dönebileceklerini söyledi.

Hasipoğlu, Lefke bölgesindeki eksiklikleri kabul ederek, öncelikle CMC konusuna el atılması gerektiği konusunun altını çizdi.

Kanser vakalarındaki artışın ciddi bir sorun olduğunu yineleyen Hasipoğlu, bu konunun sağlık açısında oldukça önemli olduğunu da söyledi.

Hasipoğlu, diğer yandan Lefke'deki mahkemelerin de yenilenmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu ifade ederek, Lefke bölgesinin unutulmadığını dile getirdi.

Son Güncelleme: 25.05.2021 20:53
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu
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