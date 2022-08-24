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Gergin bekleyiş... CTP'li vekiller uyardı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri, genel kurul arasında Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuştu.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:24
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Gergin bekleyiş... CTP'li vekiller uyardı!


ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.

Meclis önünde açıklamalarda bulunan Akansoy, Yasanın halkın yararına olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti. 'Belediyeleri kaosa sürüklemek doğru değil' diyen Akansoy, 'mücadelemiz sürecek' dedi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da 'henüz bize yeni bir değişiklik gelmedi, içeride ne yapıyorlar bilmiyoruz' diyerek, 'Yasanın komiteye geri çekilme ihtimali olabilir ama an itibariyle belli değil' dedi.

Candan, süreç uzadığı sürece gerginliğin de tırmanacağı konusunda uyardı!
 

Son Güncelleme: 24.08.2022 16:38
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