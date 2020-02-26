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“Geri dönme” imkanı yaratılıyor

Metehan Sınır Kapısı’nda, trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda trafikte beklemek istemeyen ve geri dönmek isteyen sürücülere “geri dönme” imkanı yaratılıyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:45
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“Geri dönme” imkanı yaratılıyor

Metehan Sınır Kapısı’nda, trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda trafikte beklemek istemeyen ve geri dönmek isteyen sürücülere “geri dönme” imkanı yaratılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, cadde üzerinde bulunan refüjün, sınır kapısına yaklaşık 250 metre mesafede çift yönlü olarak açılarak, kuzey ve güney istikametinde seyreden sürücülere “geri dönme” imkanı sağlanacağını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Metehan Sınır Kapısı’na giden Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda isteyen sürücülerin kuzey istikametine dönmelerine imkan sağlayacak bir düzenlemeye gidileceği belirtildi.

Açıklamada, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle asfaltlanacak bölümde, ileriki günlerde yatay ve düşey işaretlemelerin de yapılacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:51
Anahtar Kelimeler:
Metehan Sınır Kapısı
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Gatriye 2020-02-26 17:55:02

16 seneden sonra. Dahisiniz siz. Hatta efsane.

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Lazim 2020-02-26 18:26:49

Gonyeli cemberinden bogazkoy kameraya kadar uzun bir anayol var bence orda da 1 veya 2 tane donme cember lazim

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