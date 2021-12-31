“Geride bıraktığımız yıl bir çok felaketle sınandık”

Öztürk mesajında, "2021 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2022 yılına giriyoruz. Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için güzelliklere vesile olmasını, yeni yılın sağlıkla ve huzurla geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Öztürk, geride bıraktığımız 2021 yılı , maalesef, corona virüs salgını başta olmak, üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu fakat mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.