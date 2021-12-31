Künye
Kıbrıs 13
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

“Geride bıraktığımız yıl bir çok felaketle sınandık”

UBP Milletvekili adayı ve Milletvekili Yasemin Öztürk yeni yıl mesajı yayınladı. 

31 Aralık 2021 Cuma 12:51
22 Okunma
“Geride bıraktığımız yıl bir çok felaketle sınandık”
banner108

Öztürk  mesajında, "2021 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2022 yılına giriyoruz. Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için güzelliklere  vesile olmasını, yeni yılın sağlıkla ve huzurla geçmesini temenni ediyorum” dedi. 
Öztürk, geride bıraktığımız 2021 yılı , maalesef, corona virüs salgını başta olmak, üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu fakat mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tüm halkımızın yeni yılını kutlarım”
“Tüm halkımızın yeni yılını kutlarım”
Mehmet Bulanık'tan yeni yıl mesajı
Mehmet Bulanık'tan yeni yıl mesajı
Emekli Subaylar Derneği’ni Ziyaret Etti
Emekli Subaylar Derneği’ni Ziyaret Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim