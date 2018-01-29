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Geride gözü yaşlı bir eş ve çocuk bıraktı

Cumartesi gecesi aracı ile takla atarak yaşamını kaybeden 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:56
Geride gözü yaşlı bir eş ve çocuk bıraktı
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu Özhan yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yönetimindeki NK 645 plakalı salon aracı ile takla atarak yaşamını kaybeden Ahmet Altındağlı, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada Altındağlı yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla atmış, olay yerinde yaşamını kaybetmişti.

Geride gözü yaşlı bir eş ve çocuk bıraktı

Çevresi tarafından çok sevilen ve aslen Çamlıbelli olduğu öğrenilen Altındağlının zamansız gidişi sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve bir kız çocuğu olan Altındağlı’nın bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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