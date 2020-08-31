Gezici Anketi’ne göre Tatar 2’nci turda kazanıyor

Gezici Anketi’ne göre araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 21-22- 23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan anketin sonuçları yayımlandı. Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici anket sonuçlarını basın toplantısında açıkladı:

“TATAR 2’NCİ TURDA KAZANIYOR”

Anketimizin sonuçları incelendiğinde Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir. İki adayda oylarını bir önceki aya göre biraz daha oylarını artırdı diyebiliriz. Seçim ilk turda bitmeyecek ve bu iki aday Sayın Akıcı ile Sayın Tatar ikinci tura kalacaklardır. Bu da şu an için birinci turda başa baş bir yarışın devam etmekte olduğunu göstermektedir.

Ancak ikinci turda Sayın Tatar’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünenlerin Akıncı’nın kazanacağını düşünenlerden fazla olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu noktada şuna dikkatinizi çekmek ve adayların durumları ile ilgili kısa değerlendirmelerimizi sizlere aktarmak istiyorum;

ERSİN TATAR

KKTC Halkının çok büyük bölümü Sayın Ersin Tatar ve hükümetin pandemi dönemini iyi yönettiği, başarılı olduğu kanaatindedir. Bu dönemde Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nın imzalanması da Sayın Tatar’ın hanesine olumlu puan olarak yansımaktadır. Kıbrıs Türk Halkı anket yapan arkadaşlarımıza anketten ayrı olarak net bir şekilde Tatar’ın sürekli halkın içinde olmasından, doğallığından ve çalışkanlığından, herkesle diyalog kurabilmesinden övgü ile söz etmişlerdir.

Bu arada Ulusal Birlik Partililerin Genel Başkanları’na ve adaylarına sahip çıkmaları oranı da hayli yüksektir.

Bazı yaşananlar Ersin Tatar için olumsuz yorumlar yapılmasına yol açmışsa da Tatar’ın artıları hala eksilerinden çok fazladır ve bu kendisini yarışta doğal olarak öne çıkarmaktadır.

Kıbrıs konusunda söyledikleri ile Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmesi de Sayın Tatar için önemli avantajlar sağlıyor.

MUSTAFA AKINCI

Kıbrıs konusunun tam bir durağanlık içinde olması ve nerdeyse halkın gündeminden düşmesi Sayın Akıncı aleyhine ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmeleri ve doğal yıpranmayı haliyle engellemektedir. Bu da Sayın Akıncı için daha önce oluşan havanın devam etmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Pandemi sürecinin Sayın Akıncı’ya eksi veya artı bir etkisi olmamıştır. Sayın Akıncı için asıl sorun halkın Kıbrıs konusunda artık iki Devletli çözüme yönelmesi, Sayın Akıncı’nın pek savunmadığı Türkiye’nin garantörlüğünün devamı konusunda büyük çoğunlukla devam yönünde ağırlığını koymasıdır.

Sayın Akıncı halkın bir Cumhurbaşkanı’nda aradığı en önemli özelliklerden biri olan Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi konusunda da ciddi bir handikap yaşıyor. Sayın Akıncı, Kıbrıslılığı ön plana çıkararak, Türkiye’ye kafa tutar gibi yaparak bu handikapını gidermeye çalışıyor ama halkın bunu benimsemesi oldukça zor görünüyor. Yine de Sayın Akıncı’nın yarışı kazanma şansı Sayın Tatar’dan biraz geride de olsa vardır.

TUFAN ERHÜMAN

Sayın Tufan Erhürman’ın tabanından çok önemli miktarda bir oyun Sayın Akıncı’ya gitmesine neden oluyor. En önemli sebep CTP tabanın yarısı Sn. Erhürman’ı Cumhurbaşkanı görmek istemiyor, kararlı bir şekilde oyunu Akıncıya vermekte. Sayın Erhürman’ın çok başarılı bir Başbakanlık dönemi geçirmemiş olması da hala halk arasında konuşuluyor. Sayın Erhürman’nın ikinci tura kalması söz konusu değildir ama izleyeceği doğru politikalar gelecekte bir sonraki seçimlerde ciddi bir aday ve Cumhurbaşkanı olarak ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Kudret Özersay

Sayın Özersay’ın ikinci tura kalma şansı yoktur. Halkın kamuda verimsizliğin düzeleceği refahın artacağı düşüncesiyle oy verdiği Sn. Özersay şuan bu heyecanı yaşatamamaktadır seçmeni ve partisinin tabanında inancı azalmıştır. Ciddi bir cumhurbaşkanı adayı görmüyor.

ERHAN ARIKLI

Sayın Arıklı belli ki kendi kitlesinin telkinleri sonucu seçime girmektedir ama o kitlenin oyunu önemli oranda alması bile mümkün görünmüyor. Adaylar arasında en fazla asla oy vermem dediği adaydır.

SERDAR DENKTAŞ

İkinci turda Sn. Serdar Denktaş’ın tabanı Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Ersin Tatarı destekleyeceğini söylüyor.

% 78,2 İKİ AYRI DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ İSTİYOR

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 78,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 21,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.

% 81,1 TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN AYNEN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,1’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4,1’i iptal edilmesi gerektiğini ve % 4,9’u ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

CUMHURBAŞKANI AKINCI % 54,3 ORANINDA BAŞARISIZ

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 Yıllık Görev Süresince Kıbrıs Konusundaki Performansını Nasıl Bulduğuna İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 45,7’si başarılı bulduğunu ifade ederken % 54,3’ü başarısız bulduğunu ifade etmektedir.

AKINCI % 58,3’E GÖRE TÜRKİYE VE KKTC İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE OLUMLU KATKI YAPMIYOR

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile İlişkilerin Geliştirilmesinde Nasıl Bir Rol Oynadığı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31’i olumlu katkı yaptığını ifade ederken % 58,3’ü olumlu katkı yapamadığını ifade etmektedir.

% 57,8 GÖRE TATAR’IN 100 YATAKLI HASTANE YAPIMINI OLUMLU BULUYOR

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye Ziyareti Sonrasında 100 Yataklı Hastane Yapımını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti sonrasında 100 yataklı hastane yapımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,8’i olumlu bulduğunu ifade ederken % 29,9’u olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.

% 76,8 TÜRKİYE’NİN SONDAJ ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYOR

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Mavi Vatan İçerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın Haklarının Korunması için Sismik Araştırma ve Sondaj Çalışmalarını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın mavi vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 76,8’i desteklediğini ifade ederken % 13,4’ü desteklemediğini ifade etmektedir.

YÜZDE 77,1’İN BEKLENTİSİ TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURULMASI

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Sonra Görev Yapacak Cumhurbaşkanından Beklentilerinin Neler Olduğuna İlişkin Dağılım

*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.

% 58,3 BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GEREKLİ BULUYOR

Tablo 8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Kuvvetler Ayrılığına Dayalı Çağdaş Bir Başkanlık Sistemi, İstikrarlı Hükümetlerin Ülkeyi Yönetmesi Açısından Gerekli Olup Olmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 58,3’ü gerekli olduğunu ifade ederken % 29,3’ü gereksiz olduğunu ifade etmektedir.

YARIN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA % 38,9 İLE UBP BİRİNCİ PARTİ

Tablo 9. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,9’u UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 26.4’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 9,9’u HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 32,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 33,4’ü Mustafa Akıncı’ya ve % 16,6’sı ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

2’NCİ TURDA % 50,8 İLE ERSİN TATAR KAZANIYOR

Tablo 11. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.