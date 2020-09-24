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Gezici Araştırma Şirketi : İkinci turda Tatar %54.1 , Akıncı %45.9

Gezici Araştırma Şirketi son yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:21
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Gezici Araştırma Şirketi : İkinci turda Tatar %54.1 , Akıncı %45.9

Gezici araştırma Şirketi son yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

İŞTE GEZİCİ ANKET ŞİRKETİ'NİN SONUÇLARI:

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 30,2’si Mustafa Akıncı’ya ve % 15,1’i ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

İKİNCİ TURDA TATAR ÖNDE

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 45,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir. 

Son Güncelleme: 24.09.2020 11:34
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