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Gezici Mustafa Gürsoy Kan Bağışı Otobüsü, Gazimağusa’daydı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kan Bankası’ndaki kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde 11.00-18.00 saatleri arasında kampanya düzenledi.

26 Şubat 2021 Cuma 17:52
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Gezici Mustafa Gürsoy Kan Bağışı Otobüsü, Gazimağusa’daydı

Bölgedeki vatandaşlar, kampanyaya ilgi gösterdi.

Gezici Mustafa Gürsoy Kan Bağışı Otobüsü’yle düzenlenen kampanya çerçevesinde 20 ünite kan toplandı.

Kampanyaya katılan bağışçılara, antikor testi de yapıldı.

Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
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