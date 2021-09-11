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Gİ-KA KOOP ve KITOB arasında iş birliği protokolü imzalandı

11 Eylül 2021 Cumartesi 17:53
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Gİ-KA KOOP ve KITOB arasında iş birliği protokolü imzalandı

GİRİŞİMCİ KADINLAR KALKINMA KOOPERATİFİ Ltd. (Gİ-KA KOOP) ve KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ (KITOB) arasında, yerli üretimin desteklenmesi, pazarlanması ve kültür miraslarımızın sürdürülebilirliğine katkı koyabilmek adına bir işbirliği protokolü imzalandı. Kadın üreticilerin ekonomiye kazandırılmasının yanısıra, birlikte planlanan projelerle kültürün yaşatılması hedeflenmektedir.

Gİ-KA Koop Başkanı Sn. İçim Kavuklu, kooperatif yönetim kurulu ve kurucu üyeleri, KITOB Başkanı Sn. Dİmağ Çağıner ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantı sonucunda, çok anlamlı bir dayanışma ile topluma örnek oldular. Üreten Kadın, varolan kadın ve varolan toplum demektir. Bu yolda atılacak her adımda Gİ-KA Koop öncü olacak ve üzerine düşen görevi sonuna kadar yürütmek için kurulmuştur diyen Sn. İçim Kavuklu, KITOB ile yapılan protokolün hedeflerinin başlangıç olacağına dikkat çekti. Kooperatifin ana hedefi olan pazarlama konusunda ne kadar istekli olduklarının göstergesinin bu protokolle taçlandığını belirtti. Bizim için herşeyden önce kadının kadına dokunabilmesi ve kadının ürettiğinin değer bulmasıdır diyen Kavuklu, KITOB Başkan ve yönetim kuruluna bu önerimizi kabul ettikleri için teşekkür etti.
KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bu protokolün aslında Turizm ve Kültür Mirasının korunması adına da çok faydalı bir işbirliği olacağına  inançlarının tam olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma ve üreten kadına destek ile ilgili olarak bu projenin parçası olmaktan memnuniyet getirdi. Bu protokolün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir fırsat olduğunu ve üzerlerine düşenin en iyisini kooperatifle birlikte çalışıp yapacaklarını söyleyip, kooperatif yetkililerini çalışmalarından dolayı kutladı. İmza töreninin ardından yapılacak projeler ve oluşturulacak komite ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
İçim KavukluDimağ Çağıner
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