GİAD, Cep Telefonlarının Adanın İki Yanında da Kullaniıma Açılmasından Memnun

GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı yazılı açıklamada, “İletişim çağında küçük bir adanın iki kesiminde geçerli mobil iletişimin olmaması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildi ve çağdışı bir uygulama idi” diyerek şöyle devam etti:

“HER İKİ GSM ŞİRKETİNİN DE FİYATLAR KONUSUNDA TEKRAR BİR ÇALIŞMA YAPMALARI YERİNDE OLACAK”

“Pratikte oldukça faydalı olacağına inandığımız bu uygulama ile ilgili ilk etapta yüksek tarifeler üzerinden eleştiriler başlamıştır fakat bu eleştirilerin her durumda, özellikle acil durumlarda ulaşılabilir olmanın verdiği güven ve rahatlık gibi realitelerin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesile ile her iki GSM şirketinin de fiyatlar konusunda tekrar bir çalışma yapmalarının yerinde olacağını belirtmek isteriz”.

İki Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi ile her iki topluma da anlamlı ve güzel bir mesaj verildiğinin altını çizen Ergün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın uygulamanın hayata geçirilmesinde oldukça büyük rol oynadığını belirterek kendisine teşekkür etti.