Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:50
Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ithal 47 üründen 43’ü temiz çıkarken, ORC Foods Ltd’’e ait kiraz ve şeftali, Onbaşı İşl. Ltd’e ait kayısıda limit üstü kalıntı tespit edilerek menşeine iade dildi. Limit üstü kalıntı çıkan Svs Ltd’e ait kiraz da firmanın isteği üzerine imha edildi.
20 yerli üründen 17’si temiz çıkarken 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına, bir üründe  ruhsatsız bitki koruma ürününe rastlandı.
Koruçam köyünde  roka ve maydanoz üretimi yapan  Şarbel Cangara’nın ürünleri tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı, yine Koruçam’da  börülce üretimi yapan Ahmet Çakır’ın ürünü ruhsatsız bitki koruma ürünü kullanıldığı için imha edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GıdaAnalizSonuçHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı’dan Johnson’a Kutlama Mesajı
Akıncı’dan Johnson’a Kutlama Mesajı
EÖP: İmar planları doğru eller tarafından hazırlanmalı
EÖP: İmar planları doğru eller tarafından hazırlanmalı
Mehmet Ali Yıldırım hayatını kaybetti
Mehmet Ali Yıldırım hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim