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Gıda analiz sonuçları açıklandı!

03 Ocak 2020 Cuma 19:47
Gıda analiz sonuçları açıklandı!

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, bir yerli ve bir ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 ithal ürünün 24’ü, 3 yerli ürünün 2’si temiz çıktı.

İthal ürünlerden Onbaşı İşl. Ltd’e ait siyah erik firmanın isteğiyle menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Gazimağusa’da Bayram Suna’ya ait domatese Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analiz neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanıldığı anlaşıldı ve ürünün imha edileceği açıklandı.

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