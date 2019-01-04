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Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 22 Aralık 2018- 3 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

04 Ocak 2019 Cuma 18:14
Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitlerinin çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Kırmızı Acı Biber, Cennet Meyvesi, Arpa, Mısır(Slajı), Kepek ,Ayva, İsot, Pul Biber,Üre Gübresi, Arpa Posası, Balya,Besi Yemi,Süt Yemi ve Karma Yem olmak üzere 26 numuneden 26’sının da temiz olduğu ve hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı kaydedildi.

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Bakanlık açıklamasında yerli ürünlerde ise, Patlıcan, Domates, Biber, Çiçek Lahanası, Golyandro, Tere, Pazı, Kabak, Brokoli,Enginar, Limon,Salatalık ve Sarma Çeşitleri olmak üzere 18 numuneden 16’sının temiz olduğu ve 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ifade edildi.

Gelincik köyünde biber ve domates üretimi yapan Ahmet Nurçin’in ve Çayönü köyünde domates üretimi yapan Hasan Beşerlerin ürünlerinden alınan 2. numunelerden yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Mağusa’da salatalık üretimi yapan Halil Ünver’in ve Yıldırım köyünde domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu’nun ürünlerinden alınan numunelerden yapılan analiz neticesinde de, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

Sera Tarım tarafından ithal edilen üre laboratuvar analiz sonucuna göre ise, değerlerin uygun çıkmasından dolayı ülkeye girişine izin verildiği kaydedildi.

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Tarım DairesiGıdaAnalizDenetimHaberGündemKıbrıs
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