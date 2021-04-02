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Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

02 Nisan 2021 Cuma 18:39
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Gıda denetim sonuçları açıklandı

 Buna göre, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 18 numunede bitki koruma ürünü tespit edilmedi. Yerli ürünlerde 17 numuneden 14’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü bulunan 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Açıklamada, “Mağusa sakinlerinden Fatma Fidan’a ait rokada ve Lapta sakinlerinden Mehmet Dolmacı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur” denildi.

Son Güncelleme: 02.04.2021 18:44
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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