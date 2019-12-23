Gıda güvenliği eğitimleri devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı konularında üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla başlatmış olduğu eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilen ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile konularında uzman Dr. Öncül Kaangün Caner ve Yük. Zir. Mühendisi Hakan Örnek tarafından üç gün boyunca üreticilere yönelik olarak “Pestisitlerin Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon” konulularında eğitim seminerleri düzenlendi.

Bu seminerlerde, pestisitlerin bilinçli kullanılmadığında insan ve çevre sağlığına yapmış olduğu olumsuz etkiler, pestisit kalıntılarını azaltma yolları ve mekanizmaları, kalıntısız ürün elde etmek için yapılması gerekenler ve tarım aletlerinin kalibrasyon teknikleri konularında bilgiler verildi.

Uzmanlar, seminerlerin ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti. Görüşmede Bakan Oğuz’a seminerler hakkında bilgi verilerek, eğitimler ile ilgili pek çok olumlu geri dönüşler yapıldığı ve önümüzdeki dönem bu tip eğitimlerin yaygınlaştırılarak devam edileceği belirtildi.

Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne ve eğitimi gerçekleştirilen uzmanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

(BRT/MAIL)