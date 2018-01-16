Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114418
ALTIN
163.270
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2315
EURO
4.6507
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Beraketini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi

“16 Ocak Dünya Hijyen Günü” kapsamında, Gıda Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde Gıda Sektöründe Hijyen Eğitimi düzenlendi.

16 Ocak 2018 Salı 22:49
“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi
banner10

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitimde katılımcılara; güvenli gıda, güvenli gıda üretiminde hijyen uygulamalarının etkisi, kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik ve sanitasyon konularında bilgiler aktarıldı. 

Gıda Mühendisleri Odası’ndan Özge Macila ve İhsan Erol Özçil tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verildi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Latif: "Çocuk oyun parkı projesi çerçevesinde çit türü ağaçlar budandı"
Latif: "Çocuk oyun parkı projesi çerçevesinde çit türü ağaçlar budandı"
KKTC'ye girişine polis engeli
KKTC'ye girişine polis engeli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim