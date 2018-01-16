“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitimde katılımcılara; güvenli gıda, güvenli gıda üretiminde hijyen uygulamalarının etkisi, kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik ve sanitasyon konularında bilgiler aktarıldı.



Gıda Mühendisleri Odası’ndan Özge Macila ve İhsan Erol Özçil tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verildi.