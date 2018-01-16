KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitimde katılımcılara; güvenli gıda, güvenli gıda üretiminde hijyen uygulamalarının etkisi, kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik ve sanitasyon konularında bilgiler aktarıldı.
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Özge Macila ve İhsan Erol Özçil tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verildi.
“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi
“16 Ocak Dünya Hijyen Günü” kapsamında, Gıda Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde Gıda Sektöründe Hijyen Eğitimi düzenlendi.
16 Ocak 2018 Salı 22:49
KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitimde katılımcılara; güvenli gıda, güvenli gıda üretiminde hijyen uygulamalarının etkisi, kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik ve sanitasyon konularında bilgiler aktarıldı.