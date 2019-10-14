Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Gıda Mühendisleri Odası, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Açlığı yok edebilmek için sağlıklı beslenelim” çağrısında bulundu.

Sağlıklı beslenebilmek için sağlıklı yerli ürünlere sahip olmak gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda devlet politikaları geliştirilmesi istendi.