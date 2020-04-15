''Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi'' Oluşturuldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, gıda yardımlarının merkezi olarak koordine edilip denetlenmesi için “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” oluşturdu. Ülkede Koronavirüs salgın tehlikesinin başlaması ile birlikte ortaya çıkan gıda sorununa çözüm bulmak amacı ile yardıma muhtaç kişilerin gıda talepleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından oluşturulan “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi”ne iletilecek. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken, muhtaç, yoksul ailelerin gıda ihtiyaçları karşılanacak.

Başbakanlık Afet veAcil Durum Yönetim Komitesinin Başkanlığı’nı yürüten Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi ile işbirliği içinde, Milli Eğitim Bakanlığı, muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Kuzey Kıbrıs Kızılay’ının bulunduğunu açıkladı.

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin amacının etkin bir iş birliği ile tek elden ihtiyaçlı kişilere hızlı gıda yardımı yapılması olduğunun altını çizdi.

Yeldener, merkezin KKTC’de yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken, geliri ve/veya maaşı olmayan, muhtaç, yoksul, kimsesiz insanların gıda yardımı taleplerini karşılayabilmek için koordinasyon görevini yerine getirmek amacı ile kurulduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

HERKES, İHTİYAÇLILARIN BAŞVURULARINA YARDIM ETMELİ

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, halka çağrıda bulunarak herkesin duyarlı olmasını ve çevresinde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken, muhtaç, yoksul ve ihtiyaçlı durumdaki bu kişi veya kişilerin belirtilen yerlere başvurularını yapmalarına yardımcı olunmasını istedi.

Tüm dünyanın daha önce görülmemiş bir süreçten geçtiğini vurgulayan Yeldener, “Bu günler, hiç birimizin asla hafife alamayacağı kadar ciddi. Bu günler, aynı zamanda bizlerin sorumlu kararlar alarak daha sorumlu davranmak zorunda olduğu günlerdir. Bu günlerde her bir vatandaşımızın hayatını korumak, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkacak bütün problemleri aşmakla görevliyiz. Tek tek her birimiz, bu mücadelenin bir parçası olmak zorundayız. Bu bağlamda zorda kalan vatandaşlarımıza yardım götürmek ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir” dedi.

İNTERNETTEN ONLİNE VEYA 4142’DEN TELEFONİYEN ULAŞILABİLECEK

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezin çalışmaya başladığını yardıma muhtaç insanların taleplerinin alınmaya başlandığını ve gıda paketlerinin yarın dağıtılmaya hızla başlanacağına dikkat çekerek, İhtiyaç sahiplerinin taleplerini doğrudan kendileri veya başta Muhtarlıklar, Belediyeler, Kaymakamlıklar veya herhangi birinin yardımı ile KKTC Başbakanlığının web sayfası üzerinden online https://basvuru.basbakanlik.gov.ct.tr veya 4142 numaralı telefon çağrı merkezi üzerinden de ulaşabileceklerini belirtti.

KAYMAKAMLAR BAŞKANLIĞINDAKİ İLÇE KRİZ YÖNETİM MERKEZLERİ YETKİLENDİRİLDİ

Yeldener, Başbakanlık Gıda Yardın Koordinasyon Merkezi’nin gıda yardımlarının gerek talep toplanması gerekse de dağıtılması konusunda İlçe Kriz Yönetim Merkezleri’ni yetkilendirildiğini de ifade ederek, İlçe Kriz Yönetim Merkezlerine her ilçede ilçe Kaymakamının başkanlık ettiğini söyledi. Yeldener, İlçe Kriz Yönetim Merkezlerinde her ilçenin, Mili Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Belediye Başkanları, Polis Müdürü, Sivil Savunma Teşkilatı Amiri, Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcisi, Kızılay Temsilcisi, Vakıflar İdaresi temsilcisinin de aktif olarak görev yapacağını belirtti.