Gidin Sn.Saner…

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Çok fazla bir beklenti yoktu zaten ama açıklanan ekonomik yardım paketlerinin ne esnafı ne müteahhitti, ne turizmcileri ne de vatandaşı rahatlatacağına inanç yok.

Örneğin, Karayolları Master Planı için 15 milyon TL ayrılmış. Master Planı diyor Başbakan karayolları dairesinde personel yok, yol dökecek malzeme ve teknik makineler de yok, ama Master Planı var!

Belediye ve Köylerin alt yapıları için 30 milyon TL diyor Başbakan ama hangi köye hangi belediyeye hangi kritere göre 30 milyon dağıtılacak açık değil. Hangi alt yapılardan bahsediyor mesela? Yol, su ishale hatları, dere yatakları, parklar, elektrik hatları, kuyular vs….

Eğitim ve Öğrenim projeleri için 6 buçuk milyon. Güzel para da geride bıraktığımız iki yıllık süreçte kaybedilen eğitim ne olacak? Telafi edilebilecek mi mesela proje diyor Başbakan ama projenin ne olduğu ile ilgili kapsamı ortada yok.

Turizm projeleri için 3 milyon dedi Başbakan, kaybedilen Turizm sezonu, ülkeye ulaşımın sağlanması turist niteliği ve sayısının artırılmasından ara eleman eksikliğinin giderilmesi yerel iş gücünün teşviki gibi projelerden mi bahsediyor eğer öyleyse 3 milyon yeter mi bunlar için.

Girne Öğretmen evleri tamir ve bakımı için 3 milyon diyor Başbakan, hemen yukarıda Turizm projeleri için ayrılan miktarla aynı. Ülkenin bütçe açığının büyük bir bölümünü kapatan sektörle öğretmen evlerinin tamiri ve bakımına ayrılan para miktarı aynı olur mu? Bu bir şaka mı diye düşünmemek elde değil.

Daha da vahimi zor durumdaki vatandaşa 6 milyon TL kaynak diyor Başbakan. Zor durumdaki vatandaş tanımını Başbakana göre açmak gerek ama inanın bir fikrim yok. Kriteri nedir, yardımı nasıl ve neye göre yapacak bilmiyorum. Kendisi böyle bir planlama yaptıysa bizlere de açıklasın.

Ve elektrik alt yapısı için 3 bin kişiye 5 milyon TL. Kim bu üç bin kişi?

Bakanlar Kurulundan çıkan kararlar bunlar Başbakan bize bunları açıkladı ve gitti. 100 milyon Tl’lik bir kaynağın nerelere aktarılacağının özeti idi bunlar bana göre.

Bizde bekledik, onca batağa sürüklenmiş esnaf için bir paket çıkacak, döviz borcu olan vatandaşlar için birkaç karar, ülkede ardı arkası kesilmeyen zamlar için üretilmiş bir formül,piyasayı ucuzlatacak fon indirimi, yerel üretimi artıracak ve en büyük gider olan enerji ücretlerinin bir şekilde halka yansımasını azaltacak birkaç girişim. E doğal olarak hiç biri olmadı. Beklemeye devam.

Bu hükumet artık dokusunu kaybetmiştir. Evet erken seçimler ülke için çok da hayırlı değildir ama ne yazık ki şu anda içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer erken genel seçimi kaçınılmaz kılıyor.

Başbakanın kurduğu koalisyon hükumetinde YDP ve DP kanadı rakamsal olarak da doku kaybına uğramıştırlar. 12 bin üyesi olan UBP’yi ve ülkeyi yönetmeye çalışan Ersan Saner bey bunu göremeyecek bir siyasi değildir. Peki neyi bekliyor? Kurultayı mı?

Beklemeyin Sn.Saner, kurultayınızı erkene çekin ve bir an önce seçime gidin. Zaten Maliye’ye parayı Türkiye gönderiyor, Merkez Bankası bankaları idare ediyor, yolları Türkiye yapıyor, Hastanelerini Türkiye yapıyor, okullarını özel sektör yapıyor, camileri Türkiye yapıyor, Sanayi bölgelerini de Türkiye yapıyor, aşını Türkiye gönderiyor, PCR test kitlerini Türkiye gönderiyor. Size pek de bir şey kalmıyor yani en azından siyasetimizin itibarını korursunuz kanaatindeyim, tabi o da kaldıysa.