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Gifa'yı kurşunlayan zanlının yargı süreci başladı

17 Mayıs 2019 Cuma 17:03
Gifa'yı kurşunlayan zanlının yargı süreci başladı
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın, dün yargı huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, savcı Volkan Kayabaş davanın ilk günü olduğunu beyan edip, süre talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, davayı 24 Mayıs’a erteledi. Sanık Emre Yalçın,  “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamaları ile yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gifa
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