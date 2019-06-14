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Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi

14 Haziran 2019 Cuma 15:38
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın, dün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, savcı Fırat Kızıltunçlar, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, davayı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti.  Süleymanoğlu’nun Emre Yalçın’ı davasının 28 Haziran’da oturum yapacak ağır ceza mahkemesine tutuklu getirilmesine emir verdi. Sanık Emre Yalçın, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamaları ile yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gifa’
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