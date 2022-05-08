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GİKAD, anneleri unutmadı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Girişimci Güzel Anne Ödül töreni gerçekleştirecek.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:02
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GİKAD, anneleri unutmadı

Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletler sembolü olan annelerin şefkat dolu yüreği, evlatlarının okuludur. Anneler kendi çocukları ile beraber aslında tüm toplumun da geleceğini şekillendiren en değerli varlıklardır. İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin yegane mimarlarıdır. Annelik, ömür boyu süren dünyanın en güzel girişimciliğidir.

Bu da ortaya koyuyor ki, toplumun rol modeli olan kadınların, psikolojik sosyal ve ekonomik olarak güçlü olmaları şarttır. Şüphesiz, kadınlarına ve annelerine gereken değeri ve önemi veren toplumlar, medeniyet yarışında önde olacaktır. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, bu uğurda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

GİKAD olarak 2.sini düzenlediğimiz “ Girişimci Güzel Anne “ ödülünü, bu yıl, Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu ve SOS Çocuk Köyü’ünde devlet koruması altındaki çocuklarımız için fedakarca ulvi annelik görevini üstlenen 6 kadınımıza, 12 Mayıs Perşembe günü saat 17:30’da Acapulco Resort Hotel’de takdim edeceğiz. Katılımınızdan mutluluk duyarız.

Her şeyin en güzeline ve en iyisine layık, geleceğin inşasında en büyük paya sahip olan anne ve kendisini anne hissedebilen tüm kadınlara teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimizi sunarız.

Ebediyete ulaşmış olan annelerimizin de mekanının cennet olmasını temenni ederiz.

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