GİKAD, Azerbaycan’da foruma katıldı

GİKAD Başkanı Dr İçim Çağıner Kavuklu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen formda “Kamu kurumlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında kadının rolünün güçlendirilmesine yönelik başarılı örnekler” konulu açık oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr İçim Çağıner Kavuklu, Bakü Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türk toplumu hakkında bilgiler verdi.

Kavuklu, GİKAD’ın kuruluş nedeni ve amaçlarından bahsederek, kadınların ekonomi, sanat, spor ve bilimde katılımcı olarak değil girişimci, lider ve yön verici olmasını istediklerini söyledi.

Kavuklu, bu amaçla derneğin kurulduktan kısa bir süre sonra eğitim için akademi ve pazarlama amacıyla kooperatif kurduğunu dile getirdi, yapılan faaliyetleri anlattı.

Dünyada diplomatik olarak sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC’nin siyasi ambargolar altında olduğuna dikkat çeken Kavuklu, buna rağmen ülkede birçok 5 yıldızlı otellerin ve üniversitelerin bulunduğunu çok sayıda uluslararası temas, etkinlik ve sempozyumların düzenlendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk’ünün yıllarca Kıbrıs adası üzerinde var olmak için mücadeleler verdiğine işaret eden Kavuklu, “Savaşın ve Karabağ’da yaşanan acının ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Acınızı paylaşıyoruz” dedi.

Kavuklu, etkinliği düzenleyen Azerbaycan’da Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği’ne, dernek başkanı Sakina Babayeva’ya ve GİKAD’a gösterdiği ilgiden dolayı KKTC’nin Bakü Büyükelçisi Ufuk Turganer’e teşekkürlerini sundu.



Ziyaretinde Sn. İçim Çağıner Kavuklu’ya yönetim kurulu üyeleri Özlem Özbekoğlu ve Berin Avunduk eşlik etti. KKTC’nin Bakü Büyükelçisi Sn. Ufuk Turganer makamında ziyaret edildi ve kendisine GİKAD Fahri Üyeliği için rozet takdimi yapıldı. Azerbaycan’la ticaret eğitim turizm ve ortak yapılabilecek kültürel toplantılarla ilgili uzun bir görüşme yapıldı. Olumlu sonuçlar çıkabileceği konusunda umutlar yeşerdi.

TC Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Sayın Cahit Bağcı ve Eşi, Sn. Ufuk Turganer eşliğinde GİKAD heyetini makamında ağırladı. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için işbirliği içerisinde olacağından memnuniyet duyacağını söyleyen Sn. Büyükelçi, Dr. İçim Kavuklu’dan dernek faaliyetleri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarla ilgili bilgi aldı.