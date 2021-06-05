GİKAD'dan Güzelyurt ve Lefke'ye ziyaret

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Mahmut Özçınar, kadın girişimcilerin toplumda önemli olduğunu vurgulayarak, belediyenin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını dernek üyeleriyle paylaştı.

Kadınların evlerinde yaptığı el işlerinin Belediyenin El Emeği Göz Nuru Mağazasında satışa sunulduğunu anlatan Özçınar, belediyeye ait şu an kullanılmayan bazı merkezlerin kadınların kullanabileceği şekilde yeniden hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.

Özçınar, Güzelyurt bölgesine için yapılacak projelere seve seve destek verebileceğini söyleyen Özçınar, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu ziyarette yaptığı açıklamada toplumun güçlü olabilmesi için kadınların güçlü olması gerektiğini söyledi.

GİKAD TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kadının kadına desteği bilinci ve sorumluluğuyla çıktığımız bu yolda, ilk bölge toplantımızı, girişimciliğin en güzel örnekleri olan Güzelyurt ve Lefke bölgesine gerçekleştirdik. Bölgedeki üyelerimizin ve belediyelerimizin de katkılarıyla, toplamda 44 kadınımızın hikayeleri, serüvenleri ve başarılarını konuştuk. İlk ziyaretimiz, Güzelyurt Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özçınar’a oldu. Sn. Başkan ile gerçekleşen görüşmede, karşılıklı işbirliği için somut adımlar atıldı. Girişimcilik ve eğitim konularında, derneğimizin misyon ve vizyonuyla örtüşen birçok projede işbirliği yapılmasına zemin hazırlandı.Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Girişimci Sn. Aliye Gilanlıoğulları bizlere gün boyu bölgede eşlik etti. Pizza Vira’ da Güzelyurt bölgesinin üretici ve esnaf kadınlarıyla biraraya gelinip, bölgedeki kadınlarla tanışma ve görüşme şansımız oldu. Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz önce kendi hikayelerini paylaşırken, kadınlar da kendi hikayelerini ve sorunlarını anlattı. Orada yaşanılan heyecan ve ilgi pahabiçilmezdi. Ardından Lefke Belediye Başkanı Sn. Aziz Kaya ve ekibi ile görüşüldü. Görüşmemize Milletvekilimiz Sn. Sıla Usar İncirli eşlik etti. Başkan Sn. Kaya, bölge kadınlarının kooperatifleşme projeleri ile ilgili bizlere bilgi verdi. Başkanımız Sn İçim Kavuklu, bu projenin bizlerin de yapmak istedikleriyle birebir örtüştüğüne dikkat çekerken, özellikle bu kooperatife derneğimiz tarafından destek vermeye hazır olduğumuzu dile getirdi. Özellikle pazarlama ve satış desteği konusunda hertürlü paylaşıma açık olduğumuzu belirtti. Kurucu üyemiz Hidayet Özuysal’a ait Argonya restaurantta Lefke bölgesinden birçok kadın ile tanışma görüşme ve işbirliği çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bölge kadınlarının güçlü duruşları dikkat çekiciydi. Hepsi birbirinden girişimci, üretken ve her zorluğa rağmen mutlu olmayı başarabilen güçlü kadınlardır. Her birinin hikayesi ayrı bir ders ve ayrı bir ilham kaynağı. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla uzun uzun konuşma fırsatı bulan bu değerli kadınların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz.