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GİKAD'dan önemli başarı!

GEN (Global Entrepreneurship Network )Türkiye, dünyanın 178 ülkesinde aktif olan Global Girişimcilik Network'ünün bir parçası olarak Habitatı Derneği idari yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

09 Haziran 2022 Perşembe 16:03
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GİKAD'dan önemli başarı!
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GİKAD' da bu yıl GEN Türkiye içerisinde GEN KIBRIS olarak yönetim kurulunda yer aldı.

6 Haziran Pazartesi günü Four Seasons İstanbul at the Bosphorus' da GEN Türkiye Yönetim Kurulu toplantısına yönetim kurulu üyesi olarak derneğimizin başkanı Dr.İçim Çağıner Kavuklu katıldı.

Türkiye'nin seçkin iş insanlarının, akademisyenlerin, STK'ların başkanlarının bulunduğu GEN ailesinde yer almak derneğimiz için bir onur, ülkemiz için de bir şans olarak nitelendirildi.

Toplantıda yeni dönem hedef ve stratejileri değerlendirilendirilirken amacın Türkiye'nin ve ülkemizin girişimcilik ekosistemini güçlendirip, dünya ile entegre olması belirtildi.

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