Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

GİKAD, Özçınar’ı Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

04 Haziran 2021 Cuma 14:23
14 Okunma
GİKAD, Özçınar’ı Ziyaret Etti

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Mahmut Özçınar,  kadın girişimcilerin toplumda önemli olduğunu vurgulayarak, belediyenin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını dernek üyeleriyle paylaştı. 

Kadınların evlerinde yaptığı el işlerinin Belediyenin El Emeği Göz Nuru Mağazasında satışa sunulduğunu anlatan Özçınar, belediyeye ait şu an kullanılmayan bazı merkezlerin kadınların kullanabileceği şekilde yeniden hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.  

Özçınar, Güzelyurt bölgesine için yapılacak projelere seve seve destek verebileceğini söyleyen Özçınar, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.  

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu ziyarette yaptığı açıklamada toplumun güçlü olabilmesi için kadınların güçlü olması gerektiğini söyledi. 

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları DerneğiGİKAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim