GİKAD’ın yeni üyelerine rozetleri takdim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, girişimleriyle örnek olan, hikayeleriyle ilham veren ve kadınları ileriye taşımak için güçlerimi birleştirmenin gerekliliğine inanan 35 kadının öncülüğünde ve yüze yakın üyesiyle, 8 Mart 2021’de kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği,birinci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Kadınların , ekonomi , bilim , siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün Kadınıyız”sloganıyla faaliyete geçen GİKAD, 26 Şubat Cumartesi günü, 1 yılının değerlendirildiği bir üye toplantısı gerçekleştirildi.

GİKAD ve Gİ-KA Koop Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Acapulco resort Otel’de yer aldı.

Toplantıda, GİKAD As Başkanı Pınar Başman , derneğin 1 yıllık faaliyet raporunu sunarak, üyelere, gelecekte hayta geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca, GİKAD’ın yen, üyelerine rozetleri takdim edildi.

Toplantıda bir konuşma yapan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, derneğin, 8 Mart 2021’de , “Sözümüzün kadınıyız” sloganıyla , KKTC’de , Kadınların , ekonomi , bilim , siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçtiğini belirtti.

‘Sözünün Kadınıyız’ sloganıyla çıktıkları yolda , kendilerine varlık ve destekleriyle güç veren GİKAD’ı var eden üyeleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu,derneğin misyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Misyonlarının , kadınların , tüm ekonomik faaliyetler, bilim , sanat , siyaset, sosyal sorumluluk projelerine katılımını arttırmanın yanında, karar verici , yön verici olmalarına da desteklemek olduğunu vurgulayan Kavuklu, bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtti.

GİKAD’ın devam eden ve gelecekte hayata geçecek projelerine değinen İçim Çağıner Kavuklu, dernekle birlikte iletişim, birlik ve dayanışma ağı kurulduğunu dile getirdi.

Toplumun mihenk taşı,devletin yapısı ile toplum ihtiyaçları arasında bir köprü ,kadınların nefesi olacak böyle güzide bir dernek adına konuşmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğunu kaydeden Kavuklu, “Belirtmek isterim ki bu dernek bir başkan veya yönetim kurulu derneği değildir ve olmayacaktır.GİKAD sizindir ve her zaman hep birlikte çalışacağız. Derneğimiz hepimizin katkılarıyla büyüyecek,güçlenecektir.Kadın , ne kadar güçlü olursa toplumumuzda kadın erkek eşitliği o kadar dengede olur”diye konuştu.

Konuşmasında , kendilerine ilham veren ve GİKAD’ın her zaman izinden gitmeye and içtiği Ulu Önder Atatürk’ün ; “ Kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur”sözüne vurgu yapan Kavuklu, GİKAD’ın Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun geride kalmaya mahkum olmaması için, kadınları ileriye doğru çekecek güçlü bir el olacağını kaydetti.

Oluşturacakları kadın ağı ile ülke kadınlarının güçleneceğini, kadınlar güçlendikçe aileleri, çevreleri , dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Toplumu güçleneceğini belirten Kavuklu, kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe,eşit fırsatlar sunmadıkça,ekonomiye dahil etmedikçe sürdürülebilir bir kalkınmadan ve ekonomik büyümeden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

“Hepimiz kalplerimizi, düşlerimizi, girişimci ruhlarımızı, cesaretimizi, tecrübelerimizi, bilgilerimizi, heyecanlarımızı, karşılıklı güvenimizi, samimiyetimizi, empati kurabilme yeteneklerimizi birleştirip GİKAD’ da birebir sivil toplum neferi olarak çalışmak için toplandık. Bu bizim 10 altın kuralımız olmalıdır.“ Sözünün Kadını” olduğumuzu da herkesin bilmesini isteriz. “diyen Kavuklu, misyonlarının ,ülke kadınlarının tüm ekonomik faaliyetler, bilim, sanat, siyaset, sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, aynı zamanda karar verici, yön verici olmalarına katkı sağlamak olduğunu anımsattı.

“Fırsat eşitliği sunulduğu zaman kadınların başarılı olamayacağı hiçbir alan yoktur.”diye konuşan Kavuklu, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a , Kormacit’ten Akıncılar’a kadar kadının ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya, iyileştirmeye odaklandıklarını ve hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Bu hedefi gerçekleştirmek için hazırlıklarının tam olduğunu dile getiren Kavuklu, birlik içinde çalışmaktan kuvvet doğacağına vurgu yaptı.

“Siyasi İradelere kadının sesini duyurma zamanımız geldi de geçiyor. Hiçbir şey için geç değildir. Birlikte olduğumuz zaman hükümetler üzerinde yön verici etkilerimiz olacağına ve zamanla daha fazla kadının ülke yönetiminde rol alacağına hiç şüphem yoktur.” diyen İçim Çağıner Kavuklu, demokratik bir dünyaya ancak ve ancak kadın eli ile ulaşılabileceğine de dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılımında, tanıtımında ,ülke kadınlarının girişimcilik eko sisteminin içerisinde yer almasında GİKAD’ın önemli bir araç olacağını dile getiren Kavuklu, Habitat-GEN KIBRIS , HORIZON EUROPE ve diğer sivil toplum örgütleriyle de gerektiği her koşulda el ele vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Eğitimin, hedeflerini gerçekleştirmede en önemli araç olduğunun bilinciyle , GİKAD Akademi ‘nin ivedilikle kurulduğunu ve kurumsallaştığını ifade ederek, GİKAD Akademi’nin toplumumun kadınları için bir can simidi olacağına inanç belirten Kavuklu, “Sizlerin mentörlüğü akademi için çok önemlidir.”dedi.

Sınırları aşabilmek için kadınların atacağı ilk adımın ekonomik özgürlükten geçeceğini dile getiren Kavuklu , ekonomik özgürlüğe sahip kadınlar yaratmak için , Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kurulduğunu anımsattı.

Konuşmasının sonunda, GİKAD’ ın kurulması için büyük gayret ve fedakarlık gösteren başta Yönetim Kurulu ve tüm kurucu üyelere teşekkür eden İçim Çağıner Kavuklu, “Bugün biz kadınlar burada özgürce konuşup dernek kurabiliyorsak önce Ulu Önder Atatürk ve yol arkadaşlarını, Kıbrıs Türk Toplumunun önderi Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Başkanı Rauf Raif Denktaş’ı, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıp, şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri utandırmasın. Hedeflerimize ulaşmada Allah yardımcımız olsun. Derneğimiz ülkemize ve kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun.Soluk aldığımız sürece hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz”dedi..