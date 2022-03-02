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GİKAD’ın yeni üyelerine rozetleri takdim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, girişimleriyle  örnek olan, hikayeleriyle ilham veren  ve kadınları ileriye  taşımak için  güçlerimi birleştirmenin  gerekliliğine inanan  35 kadının  öncülüğünde  ve yüze yakın üyesiyle, 8 Mart 2021’de kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar  Derneği,birinci  yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:07
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GİKAD’ın yeni üyelerine rozetleri takdim edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, girişimleriyle  örnek olan, hikayeleriyle ilham veren  ve kadınları ileriye  taşımak için  güçlerimi birleştirmenin  gerekliliğine inanan  35 kadının  öncülüğünde  ve yüze yakın üyesiyle, 8 Mart 2021’de kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar  Derneği,birinci  yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
Kadınların , ekonomi , bilim ,  siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk  projelerinde sadece katılımcı değil  yön ve karar veren  bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün  Kadınıyız”sloganıyla  faaliyete  geçen  GİKAD, 26 Şubat  Cumartesi günü,  1 yılının değerlendirildiği bir üye toplantısı gerçekleştirildi.
GİKAD ve Gİ-KA Koop Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Acapulco resort Otel’de yer  aldı. 
Toplantıda,  GİKAD As Başkanı  Pınar Başman , derneğin 1 yıllık faaliyet raporunu sunarak, üyelere, gelecekte hayta geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte ayrıca,  GİKAD’ın yen, üyelerine rozetleri takdim edildi.
Toplantıda bir konuşma yapan GİKAD Başkanı  İçim Çağıner Kavuklu, derneğin, 8 Mart 2021’de ,  “Sözümüzün kadınıyız” sloganıyla , KKTC’de , Kadınların , ekonomi , bilim ,  siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk  projelerinde sadece katılımcı değil  yön ve karar veren  bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçtiğini belirtti.   
 ‘Sözünün Kadınıyız’ sloganıyla çıktıkları yolda , kendilerine varlık ve destekleriyle  güç veren GİKAD’ı var eden  üyeleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu,derneğin misyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini  kaydetti.
Misyonlarının , kadınların , tüm ekonomik faaliyetler, bilim , sanat , siyaset, sosyal sorumluluk projelerine katılımını arttırmanın yanında, karar verici , yön verici  olmalarına da desteklemek olduğunu vurgulayan Kavuklu, bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtti.
GİKAD’ın  devam eden ve  gelecekte hayata geçecek projelerine  değinen İçim Çağıner Kavuklu, dernekle birlikte  iletişim, birlik ve dayanışma  ağı kurulduğunu  dile getirdi.
Toplumun  mihenk taşı,devletin yapısı ile toplum ihtiyaçları arasında bir köprü ,kadınların nefesi olacak  böyle güzide bir dernek adına konuşmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğunu kaydeden Kavuklu, “Belirtmek isterim ki bu dernek bir başkan veya yönetim kurulu derneği değildir ve olmayacaktır.GİKAD  sizindir ve her zaman hep birlikte  çalışacağız. Derneğimiz hepimizin katkılarıyla büyüyecek,güçlenecektir.Kadın , ne kadar  güçlü olursa toplumumuzda kadın erkek eşitliği o kadar dengede  olur”diye konuştu. 
Konuşmasında , kendilerine ilham veren ve GİKAD’ın her zaman izinden gitmeye and içtiği Ulu Önder  Atatürk’ün ; “ Kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur”sözüne vurgu yapan  Kavuklu,  GİKAD’ın  Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun geride kalmaya mahkum olmaması için, kadınları ileriye doğru çekecek güçlü bir el olacağını kaydetti.
Oluşturacakları kadın ağı ile ülke kadınlarının güçleneceğini, kadınlar  güçlendikçe aileleri, çevreleri , dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Toplumu güçleneceğini belirten Kavuklu, kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe,eşit fırsatlar sunmadıkça,ekonomiye dahil etmedikçe sürdürülebilir bir kalkınmadan ve ekonomik büyümeden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.
“Hepimiz kalplerimizi, düşlerimizi, girişimci ruhlarımızı, cesaretimizi, tecrübelerimizi, bilgilerimizi, heyecanlarımızı, karşılıklı güvenimizi, samimiyetimizi, empati kurabilme yeteneklerimizi birleştirip GİKAD’ da birebir sivil toplum neferi olarak çalışmak için toplandık. Bu bizim 10 altın  kuralımız olmalıdır.“ Sözünün Kadını” olduğumuzu da herkesin bilmesini isteriz. “diyen Kavuklu,  misyonlarının ,ülke kadınlarının tüm ekonomik faaliyetler, bilim, sanat, siyaset, sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, aynı  zamanda karar verici, yön verici olmalarına katkı sağlamak olduğunu anımsattı. 
“Fırsat eşitliği sunulduğu zaman kadınların başarılı olamayacağı hiçbir alan yoktur.”diye konuşan Kavuklu, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a , Kormacit’ten  Akıncılar’a kadar  kadının ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya, iyileştirmeye odaklandıklarını ve hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi.
Bu hedefi gerçekleştirmek  için hazırlıklarının tam olduğunu  dile getiren Kavuklu, birlik içinde çalışmaktan kuvvet doğacağına vurgu yaptı.
“Siyasi İradelere kadının sesini duyurma zamanımız geldi de geçiyor. Hiçbir şey için geç değildir. Birlikte olduğumuz zaman hükümetler üzerinde yön verici etkilerimiz olacağına ve zamanla daha fazla kadının ülke yönetiminde rol alacağına hiç şüphem yoktur.” diyen İçim Çağıner Kavuklu, demokratik bir dünyaya ancak ve ancak kadın eli ile ulaşılabileceğine de dikkat çekti. 
Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılımında, tanıtımında ,ülke  kadınlarının girişimcilik eko sisteminin içerisinde  yer almasında GİKAD’ın  önemli bir araç olacağını dile getiren Kavuklu,  Habitat-GEN KIBRIS ,  HORIZON EUROPE ve diğer sivil toplum örgütleriyle de gerektiği her koşulda el ele vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Eğitimin, hedeflerini gerçekleştirmede  en önemli araç olduğunun bilinciyle , GİKAD Akademi ‘nin ivedilikle kurulduğunu ve  kurumsallaştığını ifade ederek,  GİKAD Akademi’nin toplumumun kadınları için bir can simidi olacağına inanç belirten Kavuklu, “Sizlerin mentörlüğü akademi için çok önemlidir.”dedi.
Sınırları aşabilmek için kadınların atacağı ilk adımın ekonomik özgürlükten geçeceğini dile getiren Kavuklu , ekonomik özgürlüğe sahip kadınlar yaratmak için ,  Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kurulduğunu anımsattı.
Konuşmasının sonunda, GİKAD’ ın kurulması için büyük gayret ve fedakarlık gösteren  başta Yönetim Kurulu  ve tüm kurucu üyelere teşekkür eden İçim Çağıner Kavuklu, “Bugün biz kadınlar burada özgürce konuşup dernek kurabiliyorsak önce Ulu Önder Atatürk ve yol arkadaşlarını, Kıbrıs Türk Toplumunun önderi  Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Başkanı  Rauf Raif Denktaş’ı, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıp, şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri utandırmasın. Hedeflerimize ulaşmada Allah yardımcımız olsun. Derneğimiz ülkemize ve kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun.Soluk aldığımız sürece hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz”dedi..

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