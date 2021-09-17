'Girdap' operasyonunda 5 silah, 1270 gram uyuşturucu ele geçirildi

Girne’de narkotik ekipleri tarafından önceki gece başlayan ve sabaha kadar süren ‘Girdap’ operasyonunda 5 silah, 550 gram hintkeneviri ve 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Arda Barış Alan ve Serhat Şah tutuklanırken, bir kişinin daha arandığı belirtildi. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16 Eylül 2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Arda Barış Alan’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis çavuşu Bayram, yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 5 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Bayram, Arda Barış Alan ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 29 yaşındaki Serhat Şah isimli şahsın tutuklandığını ifade etti. Bayram, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.