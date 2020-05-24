Gırgır gemileri tekrar adaya geldi

Denize ve canlılara verdikleri zarar nedeni ile KKTC sınırları içerisinde avlanması yasak olan Gırgır gemileri Karpaz sahilinde görüldü.

Özellikle Orkinos balığı döneminde Türkiye'den her yıl adamıza gırgır tekneleri geliyor. Gırgırlar denizin dibini tamamen kazıyıp süpürüyor.

Levent Sonya avlanması yasak olan orkinos ve minerilerin neslinin tükeneceği vurgusunu yaptı

Sonya şunları belirtti:

"Bu dönem bütün dünya da balık avı yasağı başladığı dönemdir… Çünkü balıkların yumurtlama mevsimidir… Ama bu açgözlü yaratıklar başta yaptırım gücü olmayan bu devletciğin konumunu fırsat bilip her yıl aynı dönemde gelip yumurtalı balıkları avlayıp adeta katliam yapmaktadırlar… Binlerce ton mineri (akya) ve orkinos (ton balığı) daha yumurtlamaya fırsat bulamadan bunlar tarafından avlanıyorlar ve her geçen yıl bu balıkların popülasyonu gözle görülür bir şekilde azalmaktadır… Yeter artık birileri bu işe el atsın ve durdursun aksi takdirde bu türlerin pek yakında soyları tükenecek bu sularda…!!! "