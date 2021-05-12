‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenlendi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) , Anneler Günü dolayısıyla, ‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenledi. Ödül töreninde, kurdukları sivil topluma örgütleri ve yürüttükleri çalışmalarla, topluma , çocuklara, ihtiyaçlı ve engelli bireylere, büyük hizmetlerde bulunan girişimci 5 güzel anne onurlandırıldı.

Acapulco Resort Otel’de yer alan ödül törenine, Cumhrubaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay,Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Jale Şefik Rogers, Ayşegül Baybars, Yasemin Öztürk, Gülşah Sanver Manavoğlu, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD üyeleri katıldı.

GİKAD Başkanı Doktor İçim Çağıner Kavuklu , dünyadaki en gçlü sevginin anne sevgisi olduğunu vurgulayarak, fedakârca mücadele vererek çocuklarını yetiştiren annelerin, çocukların, toplumun ve ülkelerin geleceğini inşa eden mimarlar olduğunu vurguladı.

Anneliğin en önemli girişimcilik olduğunu dile getiren Kavuklu, güçlü ailelerin, iyi yetişmiş çocukların, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü toplumların ancak güçlü annelerle mümkün olabileceğini kaydetti.

Toplumda kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi için çalışma yapacaklarını, , GİKAD Akademi ile, kadınları iş sahibi yapmak için uğraş vereceklerini kaydeden Kavuklu, GİKAD olarak kadınla ilgili olumsuz ya da olumlu her konuda farkındalık yaratacaklarını vurguladı

Konuşmasında, ödül törenine katılan protokole de Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesine ilişkin yasaların geçmesi ve güncellenmesi için ivedilikle çalışma yapılması çağrısında bulunan Kavuklu, kadınlar ve özel ihtiyaçlı bireylerin yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, kabinenin tek kadın bakanı olarak , böyle anlamlı bir ödül töreninde bulunmaktan onur duyduğunu dile getirerek ödüle layık görülen anneleri kutladı.

Covid 19 nedeniyle, bu yıl da anneler gününün buruk bir şekilde kutlandığını söyleyen Canaltay, pandeminin sona ermesini ve Kıbrıs Türk halkının birbirine kenetlenerek özel günleri daha güzel günlerde kutlamasını diledi.

Kadın girişimci olmanın önemine dikkat çekerek , kadın emeğinin en yüce değerlerden biri olduğunu söyleyen Canaltay, kadının, çocuğunu doğuruken , yetiştirirken, toplumun daha ileriye taşımak için her zaman fedakarlık içeren bir emek harcadığını belirtti.

Kıbrıs Türk kadınının, 74 öncesinde, erkeğiyle omuz omuza varoluş mücadelesinde, , 74’ten sonra ekonomik kalınmaya katkı sağlamak , çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Canaltay, günümüzde ise kadınların, gerke bireysel olarak gerekse kurdukları sivil toplum örgütleriyle, kentine, ülkesine, toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan her alan katkı sağlamak , ailesini , KKTC’yi yüceltmek için mücadele verdiğini vurguladı.

Ülkede birçok zorluklarla mücadele edildiğini ancak , başarmak isteyen kadının bütün engelleir aşabilecek , kapıları açabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Canaltay,GİKAD gibi sivil toplum örgütlerinin her zaman kadınları ve kadın girişimcileri desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle köylerde kentlerde birçok kadının mağdur olduğunu anımsatan Canaltay, özellikle köylerde girişimci kadınları eğitimler vererk , destekleyerek , onları üretime ekonomiye katmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergesinin , toplumda kadının bulduğu değer olduğunu anımsatan Canaltay,Kıbırs Türk kadınına toplum içinde verilen değerin daha da ileriye taşınması için kadınların omuz omuza mücadele vermesini istedi .

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, da, GİKAD başkan ve üyelerini ,kurdukları dernek nedeniyle kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.

GİKAD gibi toplum yararına çalışan , sürekli projeler üreten, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren derneklerin , ülke için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Sibel Tatar, bu gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün olmasının , topluma büyük fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Sivil Toplum örgütü ve derneklerinde gönüllülük esasıyla , hiçbir maddi karşılık beklemeden sadece manevi tatmin için topluma , ihtiyaçlı bireylere hizmet verenlerin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Tatar,bu hizmetlerden alınan manevi tatminin , hayırseverleri yeni projeleri hayat geçirmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Yeni kurulan GİKAD’ın , projelerini hayta geçirmeye başladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Sibel Tatar, Kadınlara meslek edindirmeye yönelik eğitimler vermeyi hedefleyen GİKAD Akademi Projesi’ni heyecanla beklediğini kaydetti.

“Özellikle bulunduğum konum sebebiyle bana ulaşan daha da çok insan oluyor. Oradan bir kez daha öğrendiğim bir şey var ki,özellikle toplumumuzda, belirli sebeplerle evden çıkamayan kadınlar var.Çocuğu sebebiyle, özel çocuğu nedeniyle ya da farklı nedenlerle evden çıkamayan ve maddi gelire ihtiyacı olan çok kadın var. Eşi kendisini bırakmış gitmişolabilir, ayrılmış olabilir, tek başına o özel çocukla ayakta kalmaya mecbur olan bazen de elektriği , suyu kesik olan,boğazından yemek geçmeyen kadınlar var etrafımızda. Dolayısıyle, eminim ki , bu GİKAD Akademiyle, bu tip kadınlara iş öğretmek ve ,işi evlerine taşımak bence kadın için yapabileceğimiz en büyük faydaların başında gelir.”diyen Sibel Tatar, kendisine ulaşan ihtiyaçlı kadınlarla bu gibi dernekler arasında köprü olmaktan ve bu gibi projelere elinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

GİKAD’ın , hedeflerinden birinin de kadın girişimcileri desteklemek, girişimcş olan kadınların önüne yeni yollar açmak olduğunu anımsatan Sibel Tatar, GİKAD üyelerinden, yaptıkları işin , büyüklüğüne göre ayırım yapmadan, sınırlandırma getirmeden , tüm iş kadınlarını iş insnalarını kucaklamalarını istedi. Konuşmasının sonunda ödül alan tüm anneleri kutlayan Sibel Tatar, GİKAD’a nice başarılı projeler diledi.

Konuşmaların ardından, girişimci güzel annelerin hikayelerini anlatan videolar sunularak , annelere ödülleri verildi.

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, Ela Özel Eğitim Merkezi Kurucusu Serap Derim, Süleymen Cengiz Eminoğlu Vakfı Kurucusu ve Başkanı Özge Özbekoğlu, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Umut Otizm Derneği As Başkanı Gamze Saltan Özerdem, Girişimci Güzel Anne Ödülü’ne layık görüldü.









