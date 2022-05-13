“Girişimci Güzel Anne “ ödül töreni yapıldı

Girişimci Güzel Anne Ödülleri, bu yıl, Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu ve SOS Çocuk Köyü’nde devlet koruması altındaki çocuklar için fedakârca ulvi annelik görevini üstlenen 6 kadına takdim edildi.

Ödül töreni müzik dinletisi ve kokteylle başladı.



Törenin açılış konuşmasını yapan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu,hayatı güzelleştiren , anlamlı kılan en yüce duygunun sevgi olduğunu ancak sevgilerin en fazla şefkat, özveri , hoşgörü emek içeren şeklinin annelik olduğuna vurgu yaptı.

Annelik duygusunun kadınlara nasip edilmiş çok önemli bir şans olduğunu dile getiren İçim Çağıner Kavuklu, anne kalbinin çocuğun okulu olduğunu dile getirdi.

Annelerin evlatlarını yetiştirirken,onların duygu düşünce, karakterlerini şekillendirmekte temel rol üstlendiğini, dolayısıyla annelerin toplumların istikbalinin ,birlik ve beraberliğinin de yegane mimarları olduğunu kaydeden Kavuklu, anneliğin, ömür boyu süren, dünyanın en güzel ama aynı zamanda en zor girişimciliği olduğunu ifade etti.



Acımasız dünyada, bu derin ve koşulsuz sevgiden mahrum kalan çocuklar olduğunu anımsatan Kavuklu, bu yıl ikincisi gerçekleşen “Girişimci Güzel Anne “ ödüllerinde Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu ve SOS Çocuk Köyü’nde devlet koruması altındaki çocuklara fedakârca ulvi annelik görevini üstlenen, onların kaderlerini değiştiren , mutlu bir geleceğin kapılarını açan 6 kadının ödüllendirileceğini söyledi.

Bu altı annenin, hem cennetin hem toplumun kalbinde baş köşede yer alacağını dile getiren Kavuklu, GİKAD olarak önlere bu ulvi görevlerinde destek sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

GİKAD olarak kadınların her alandaki başarılarını takdir edip , gururla topluma örnek teşkil etmesi için duyurmaya gayret edeceklerini belirten Kavuklu, eleştiri ve şikayetten ziyade toplumda , saygı ,ve özverinin yayılması için öncülük edeceklerini vurguladı.

Toplumun rol modeli olan kadınların psikolojik , sosyal ve ekonomik olarak güçlü olmaları gerektiğini, GİKAD, GİKAD Akademi ve Gi-KA Koop olarak bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kavuklu, güçlü kadınların , güçlü aile , güçlü çevre ve güçlü toplumun temeli olduğunu anımsattı.



Konuşmaların ardından, SOS Çocuk Köyünde anneleri Şükran Kıdrışoğlu, Akile Şan, Müzeyyen Kurşun , Çağlayan Çocuk Yuvası Anneleri Ayşe Canbolat, Akçam Karaoğulları ve Nurşen Ecevit’e, Cumhurbaşkanı Ersin tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafındna , “ Girişimci Güzel Anne Ödülleri “ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ile Women’s Secret firmansı tarafında hediyeleri sunuldu.

Anneler de ödüllerini alırken yaptıkları kısa konuşmalarda duygu ve düşüncelerini ifade ederek, GİKAD’a , kendilerini onore eden bu ödülden dolayı teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar,GİKAD’a kuruluşundan bu güne kadarki 14 aylık süreçte kadınları , gençleri ve toplumu geliştirmeye ,desteklemeye yönelik birçok proje ve etkinliğe imza attıklarıiçin kutladı.

Anne olmakla annelik yapmanın birbirinden çok farklı şeyler olduğunu ifade ederek, kendi evlatları yanında , evlatları saydıkları başka çocuklara da annelik duygusunu yaşatan tüm annelerin gününü kutlayan Sibel Tatar,annelik yapmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini vurguladı..

SOS Çocuk Köyü ve Çağlayan Çocuk Yurdunda bulunan ve gelecekte ülkenin geleceğini oluşturacak çocuklara annelik yaparak onları hayata hazırlayan 6 girişimci güzel anneye emeklerinden dolayı teşekkür eden Sibel Tatar, gönüllü anneliğin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

Toplumda yer alan diğer bireylerin gönüllü anneleri örnek alarak, zamanları, sevgi ve birikimlerinin bir kısmını , ihtiyaç duyan çocuklarla paylaşmasını dileyen Tatar,kendisinin de hayatta yaşadığı en güzel duygunun annelik olduğunu ifade etti.

Törende ayrıca,Kıbrıs Türk Toplumuna önemli hizmetleri olan ilk kadın Müsteşar ve Bakanlardan Onur Borman, ilk kadın Ombudsman Emine Dizdarlı ,İlk Kadın Başbakan ve Meclis Eski Başkanlarından Sibel Siber’e, GİKAD , Onur Üyeliği rozetleri GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından takıldı.