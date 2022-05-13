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“Girişimci Güzel Anne “ ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD’IN Anneler günü nedeniyle bu yıl ikincisini düzenlediği ,, “Girişimci Güzel Anne “ ödül töreni dün akşam Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti. 

13 Mayıs 2022 Cuma 09:47
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“Girişimci Güzel Anne “ ödül töreni yapıldı

Girişimci  Güzel Anne  Ödülleri, bu yıl,  Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu ve SOS Çocuk Köyü’nde devlet koruması altındaki çocuklar için fedakârca ulvi annelik görevini üstlenen 6 kadına takdim edildi. 
Ödül töreni müzik dinletisi ve kokteylle başladı. 


Törenin açılış konuşmasını yapan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu,hayatı güzelleştiren , anlamlı kılan  en yüce duygunun sevgi olduğunu ancak   sevgilerin  en fazla şefkat, özveri , hoşgörü  emek içeren şeklinin annelik olduğuna vurgu yaptı. 
 Annelik duygusunun  kadınlara   nasip edilmiş çok önemli bir şans olduğunu dile getiren İçim Çağıner Kavuklu, anne kalbinin çocuğun okulu olduğunu dile getirdi. 
Annelerin evlatlarını yetiştirirken,onların duygu düşünce, karakterlerini  şekillendirmekte temel rol üstlendiğini, dolayısıyla annelerin toplumların  istikbalinin ,birlik ve beraberliğinin de yegane  mimarları olduğunu kaydeden Kavuklu, anneliğin, ömür boyu süren, dünyanın en güzel ama aynı zamanda en zor girişimciliği olduğunu ifade etti.  


Acımasız dünyada, bu derin ve koşulsuz sevgiden mahrum kalan çocuklar olduğunu anımsatan Kavuklu, bu yıl ikincisi gerçekleşen “Girişimci Güzel Anne “ ödüllerinde  Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu ve SOS Çocuk Köyü’nde devlet koruması altındaki çocuklara  fedakârca ulvi annelik görevini üstlenen, onların  kaderlerini değiştiren , mutlu bir geleceğin kapılarını açan  6 kadının ödüllendirileceğini söyledi. 
Bu altı annenin, hem cennetin hem toplumun kalbinde baş köşede yer alacağını  dile getiren Kavuklu, GİKAD olarak önlere bu ulvi görevlerinde destek sağlamak için ellerinden  geleni yapacaklarını ifade etti. 
GİKAD olarak  kadınların her alandaki başarılarını takdir edip , gururla topluma örnek teşkil etmesi için  duyurmaya  gayret edeceklerini belirten Kavuklu, eleştiri ve şikayetten ziyade toplumda , saygı ,ve özverinin yayılması için  öncülük edeceklerini vurguladı. 
Toplumun rol modeli olan  kadınların  psikolojik , sosyal ve ekonomik olarak  güçlü olmaları  gerektiğini, GİKAD, GİKAD Akademi ve Gi-KA Koop olarak  bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini  söyleyen Kavuklu, güçlü kadınların , güçlü aile , güçlü çevre ve güçlü toplumun  temeli olduğunu anımsattı. 
 
 Konuşmaların ardından,   SOS Çocuk Köyünde  anneleri Şükran Kıdrışoğlu, Akile Şan,  Müzeyyen Kurşun , Çağlayan Çocuk Yuvası Anneleri  Ayşe Canbolat,  Akçam Karaoğulları ve  Nurşen Ecevit’e, Cumhurbaşkanı Ersin tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafındna , “ Girişimci Güzel Anne Ödülleri “ve Tangül Çağıner Çocuklara  Yardım Vakfı  ile  Women’s Secret firmansı  tarafında hediyeleri sunuldu. 
Anneler de ödüllerini alırken yaptıkları kısa konuşmalarda duygu ve düşüncelerini ifade ederek,   GİKAD’a , kendilerini onore eden  bu ödülden dolayı teşekkür ettiler.  
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar,GİKAD’a kuruluşundan  bu güne kadarki 14 aylık süreçte kadınları , gençleri ve toplumu  geliştirmeye ,desteklemeye yönelik birçok proje ve etkinliğe imza attıklarıiçin kutladı. 
Anne olmakla annelik yapmanın birbirinden çok farklı şeyler olduğunu ifade ederek, kendi evlatları yanında , evlatları saydıkları başka çocuklara da  annelik duygusunu yaşatan tüm annelerin gününü kutlayan Sibel Tatar,annelik yapmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini vurguladı..  
SOS Çocuk Köyü ve Çağlayan  Çocuk Yurdunda bulunan  ve gelecekte ülkenin geleceğini oluşturacak çocuklara annelik yaparak onları  hayata hazırlayan 6 girişimci güzel anneye emeklerinden dolayı  teşekkür eden  Sibel Tatar, gönüllü anneliğin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti. 

Toplumda yer alan diğer bireylerin gönüllü anneleri örnek alarak, zamanları, sevgi ve birikimlerinin bir kısmını , ihtiyaç duyan çocuklarla paylaşmasını dileyen Tatar,kendisinin de hayatta yaşadığı en güzel duygunun annelik olduğunu ifade etti. 
Törende ayrıca,Kıbrıs Türk Toplumuna önemli hizmetleri olan ilk kadın Müsteşar ve Bakanlardan  Onur Borman, ilk kadın Ombudsman Emine Dizdarlı ,İlk Kadın Başbakan ve Meclis Eski Başkanlarından  Sibel Siber’e, GİKAD , Onur Üyeliği rozetleri GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından takıldı. 

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