Girişlerde aşılı kişilerden test istenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi istenmemesine karar verdi.
Girişlerde aşısız kişilerden antijen veya PCR testi isteyecek olan sektörler ise şöyle:
Otel/casino Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları
Bar ve Clublar Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları
İnternet kafeler
Bet ofisler
Gece Kulüpleri
Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri
Sinema salonları
Kapalı ve açık spor salonları
Yüzme havuzları
Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları
Açık alanlarda yapılacak müsabakalar
Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)
Lunapark, tombala vb. etkinlikler
Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinlikler
İbadethaneler