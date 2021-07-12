Girişlerde aşılı kişilerden test istenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi istenmemesine karar verdi.

Girişlerde aşısız kişilerden antijen veya PCR testi isteyecek olan sektörler ise şöyle:

Otel/casino Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

Bar ve Clublar Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

İnternet kafeler

Bet ofisler

Gece Kulüpleri

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

Sinema salonları

Kapalı ve açık spor salonları

Yüzme havuzları

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

Lunapark, tombala vb. etkinlikler

Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinlikler

İbadethaneler