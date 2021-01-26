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GİRNE 10 ŞUBAT’A KADAR LEFKOŞA 3 ŞUBAT’A KADAR KAPATILDI!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların Resmi Gazete’de yayınlandığını Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonasında açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 16:05
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GİRNE 10 ŞUBAT’A KADAR LEFKOŞA 3 ŞUBAT’A KADAR KAPATILDI!

Başbakan Ersan Saner 27 Ocak'tan itibaren (bu gece yarısından itibaren) Lefkoşa ve Girne’de sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Lefkoşa ve Girne’de iş yeri faaliyetlerinin yasaklandığını duyuran Saner bazı sektörlerin açık kalacağını da açıkladı. Buna göre; market, benzin istasyonu, eczaneler açık kalacak. Restoranların paket servis hizmetleri açık kalacak.

Sokağa çıkma yasağının bu akşam 22.00'den itibaren uygulanacağını ifade eden Saner tüm ülkede yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağının 20.00’den sabah 05.00’e kadar süreceğini söyledi.

29 Ocak’tan itibaren 1 Şubat sabah 05.00’e kadar tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonu tüm ülkede sokağa çıkmak yasak olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

- GİRNE: 27 Ocak - 00.01'den 10 Şubat 23.59’a kadar  

-LEFKOŞA: : 27 Ocak - 00.01'den 3 Şubat 23.59’a kadar  

-TÜM ÜLKEDE: 29 ocak 20.00’den, 1 Şubat sabah 05.00’e kadar tam ülkede sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanlığı alınan kararların yazılı açıklamasını yaptı (TIKLAYIN)

Son Güncelleme: 26.01.2021 17:54
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