Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için 4 bin TL toplandı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği girişimleriyle başlayan yardım kampanyası kapsamında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için 4 bin TL toplandı ve Merkez sorumlusu Filiz Zihni’ye teslim edildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 10:26
Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için 4 bin TL toplandı
banner44

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği girişimleriyle başlayan yardım kampanyası kapsamında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için 4 bin TL  toplandı ve Merkez sorumlusu Filiz Zihni’ye teslim edildi.
KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar, yaptığı açıklamada,  “Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin yardım çağrılarına duyarsız kalmayan iş insanı ve hayırsever vatandaşlar yardım elini uzattı. Kurumun ayakta kalabilmesi, engellilerin hayata bağlanması adına yardımlarımız sürecek” dedi.

banner41
Talip Sancar’ın verdiği bilgiye göre, merkez için yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar şöyle:
“Milli İradeye Saygı Platformu adına Talip Sancar, Aladağ İnşaat adına Mustafa Aladağ, Tütün Fabrikası adına Mustafa Tıngır, Ya Beleş Alsancak adına Songül Avcı, Güvenir İnşaat adına Niyazi Güvenir, Bilge Baklava Sarayı adına Mehmet Bulanık ve Öğretmen Cemal Sarıca.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Girne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim