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Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:46
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım

Lefkoşa, 28 Aralık 19 (T.A.K): Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tıngır,Girne18 Yaş veÜzeri Rehabilitasyon Merkezine yaptığı ziyarette 5 bin TL yardımda bulundu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Başkan Talip Sancar yapmış olduğu bu ziyaretin amacının ülkede her ferdin birgün burada bulunma ihtimali doğrultusunda olabileceğini ve bu tip yerlerin her daim desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sancar Rehabilitasyon Merkezi Genel Müdürü Emine Manicioğlu’na çek takdim etti, “İyilik yap mutlu ol huzur bul” dedi.

DB/TAK

Anahtar Kelimeler:
GirneRehabilitasyon MerkeziHaber
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