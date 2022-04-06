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Girne, 4 ve 8 yaşındaki 2 erkek kardeşin ifadesi ile sarsıldı: Babam ve arkadaşı...

4 ve 8 yaşındaki iki erkek kardeşin öz babaları hakkında anlattıkları kan dondurdu. Baba ve bir arkadaşı çocuklarını taciz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 14:30
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Girne, 4 ve 8 yaşındaki 2 erkek kardeşin ifadesi ile sarsıldı: Babam ve arkadaşı...
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Girne’de dün biri 47, diğeri 55 yaşında iki adam, 2 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayın duyulması ise Girne’de infial yarattı.

Girne'de geçtiğimiz hafta da iki olay daha meydana gelmişti. 

İddiaya göre 4 ve 8 yaşındaki erkek çocukları rehber öğretmenlerine, “Babam ve onun arkadaşı benim ve kardeşimin özel bölgelerine dokunuyor. Babamın yanına gitmek istemiyorum” diyerek, yaşadıklarını anlattı. 

Anneleri de polise gidip şikayetçi oldu.

47 yaşındaki baba S.Ö ile 55 yaşındaki M.P, iddia üzerine gözaltına alınarak Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

İLK ŞİKAYETİ ANNELERİ YAPTI...

Olayla ilgili bulguları aktaran polis, cinsel saldırı soruşturmasının 4 Nisan’da çocukların annesinin şikayeti üzerine başlatıldığını belirtti.  Polis, adli şubeye gelen annenin eşi S.Ö. ile boşanma aşamasında olduğunu, 4 ve 8 yaşındaki oğullarının arada sırada babalarına kaldığını anlattığını açıkladı. Polis, annenin oğullarının babalarında kaldığı süre zarfından cinsel saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ UZMANLARLA EŞLİĞİNDE ALINDI

Polis, şikâyet üzerine sosyal hizmet uzmanları eşliğinde çocuklarla konuşulduğunu açıkladı.  Polis, çocukların hem babaları olan S.Ö. hem de onun arkadaşı M.P.’nin defalarca cinsel organlarına dokunduğuna, kalçalarını okşadığına dair ifade verdiklerini açıkladı.  Polis, çocukların ilk şikâyetlerini rehber öğretmene yaptıklarını tespit ettiklerini, bunun üzerine öğretmenin de ifadesine başvurduklarını belirtti.

İLK ÖĞRETMENLERİNE ANLATMIŞLAR…

Polis, rehber öğretmenin ifadesinde 8 yaşındaki çocuğun babası ve arkadaşının kendisine ve 4 yaşındaki kardeşine dokunduğuna dair yaşanan olayı anlattığını söylediğin açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların tutuklandığını ifade etti.

11 KİŞİDEN İFADE ALINACAK

Zanlıların suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, 11 kişiden ifade alacaklarını söyledi. Polis, ifade alınacak kişi sayısının artabileceğine vurgu yaparak, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Kaynak : My Kibris  https://www.mykibris.com/gundem/kktc/haber/girne-4-ve-8-yasindaki-2-erkek-kardesin-ifadesi-ile-sarsildi-babam-ve-arkadasi-14578

Son Güncelleme: 06.04.2022 14:37
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