Girne Açık Pazar 1 Mayıs'ta kurulmayacak

ının, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle Çarşamba günü kurulmayacağı açıklandı.Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açık pazar 8 Mayıs çarşamba gününden itibaren Girne Otobüs Terminali’nde hizmet vermeye devam edecek.