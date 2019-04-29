Girne Açık Pazar 1 Mayıs'ta kurulmayacak

Girne açık pazarının, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle Çarşamba günü kurulmayacağı açıklandı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açık pazar 8 Mayıs çarşamba gününden itibaren Girne Otobüs Terminali’nde hizmet vermeye devam edecek.
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