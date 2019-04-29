Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Girne Açık Pazar 1 Mayıs'ta kurulmayacak

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:07
Girne Açık Pazar 1 Mayıs'ta kurulmayacak
banner44

banner41
Girne açık pazarının, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle Çarşamba günü kurulmayacağı açıklandı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açık pazar 8 Mayıs çarşamba gününden itibaren Girne Otobüs Terminali’nde hizmet vermeye devam edecek.

banner22
Son Güncelleme: 29.04.2019 16:11
Anahtar Kelimeler:
Girne Açık Pazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...
UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...
! mayıs'ta benzinciler kapalı olacak!
! mayıs'ta benzinciler kapalı olacak!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim