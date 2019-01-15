Girne açıklarında teknesi batan kişi kurtarıldı

Girne Limanı'nından 200 metre açıkta teknesi batan 53 yaşındaki Haşim Yılmaz kurtarıldı. Bugün Girne Yat Limanından denize açılan Haşim Yılmaz'ın teknesi, bir süre sonra su almaya başladı. Limandan yaklaşık 200 metre açıkta bulunduğu sırada teknenin batması sonucu sözkonusu şahıs denizde mahsur kaldı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haşim Yılmaz saat 19:40 sularında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.