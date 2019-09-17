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Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni adli yıl açıldı

17 Eylül 2019 Salı 18:45
Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni adli yıl açıldı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 Yeni Adli Yıl açıldı.

Heyet Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşacak.

Açılışta Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu.

Girne Polis Müdürlüğü Başmüfettişi Faik Gümüş ve Merkezi Cezaevi Müdürlüğünde görevli Amir

Yardımcısı Olgun Özlüoğluaçılışta bilgi aktardı. Başmüfettiş Faik Gümüş, şu an Girne Merkez Karakolunda 21 tutuklu olduğunu kaydetti. Gümüş 2011 yılında gerçekleşen sayımda Girne’nin nüfusunun 73 bin 577 olduğunu,  4 bin 414'unun yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Gümüş,  Girne’de Ocak-17 Eylül tarihleri arasında 3 bin 744 trafik kazası olduğunu bunların 3’ünün ölüm ile sonuçlandığını 96’si yaralanma 681’i hasar ile sonuçlandığını ifade ederek toplamda 7 Milyon 374 bin hasar tespiti yapıldığını kaydetti.

Cezaevi Amir Yardımcısı Olgun Özlüoğlu işe şu anda cezaevinde 552 hükümlü ve tutuklunun olduğunu bunların 310’nun hüküm aldığını, 242 kişinin yargılanmayı beklediğini söyledi.

Özlüoğlu, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmayı bekleyen 74 kişinin olduğunu bunların 69’nun erkek 5’inin kadın olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin haftanın 5 günü oturum yapacağına dikkati çekerek, açılışı yaptı.

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