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Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yapıldı

KKTC’de 8 Şubat’ta Sokak ortasında katledilen İş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş suikastı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma başladı… 

20 Aralık 2022 Salı 16:27
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Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yapıldı



DURUŞMA 13 OCAK’TA…

Katil zanlıları Musa Çiçek, Veysel Sare ve Ömer Tunç bu kez Ağır Ceza hâkimlerinin huzuruna çıkarıldı. Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular’ın hazır bulunduğu duruşma salonunda katil zanlısı Ömer Tunç’un avukatı Didem Koç “tahkikat duruşması sırasında sunulan bazı rapor ve belgeler tarafımıza sunulmamıştır. İthama hazır değiliz” dedi. Musa Çiçek ve Veysel Sare’nin savunma avukatı Süleyman Özsoylular ise davanın ertelenmesini talep etti. Savcılığın itiraz etmemesi üzerine Girne Ağır Ceza hâkim heyeti duruşmayı 13 Ocak saat 11.00’e erteledi. 

KKTC MAKAMLARI SUÇLANMIŞTI…

Öte yandan suikast davası duruşmaları İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde de 3 Mart tarihine ertelenmişti. Türkiye’de tutuklu bulunan 5 katil zanlısının 15 Aralık’ta gerçekleşen duruşmasında KKTC makamları suçlanmış istenilen evrak, rapor, delil ve bilgilerin mahkemeye ulaştırılmadığı iddia edilmişti. 

İSTANBUL İLE RESMİ YAZIŞMA 6 ARALIK’TA…

Gündem Kıbrıs’ın İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde yaşanan gelişmeleri manşetine taşıması KKTC’de etkili oldu. Gündem Kıbrıs haber merkezinin yaptığı derin araştırma sonrası KKTC makamlarının görevini yerine getirdiği öğrenildi. Türkiye Adalet Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı arasında yapılan resmi yazışmalarda 6 Aralık tarihinde İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin talep ettiği raporlar ve dijital emarelerin savcılığa ulaştırıldığı öğrenildi. İstanbul’da sürdürülen duruşmanın KKTC’den gönderilen evrak ve dijital delillerle davanın seyrinin derinleşmesi bekleniyor. 

NELER OLMUŞTU?...

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde katil zanlılarının avukatları “KKTC makamları adaleti engelliyor, raporlar bizi bağlamaz suçla ilişkimiz yok” diyerek savunma yapmış ve KKTC polisini kurgu yapmakla suçlamıştı. KKTC’de sürdürülen tahkikat duruşmasında 326 emare mahkemeye sunulmuş, 19 tanık dinlenmişti.  Tahkikat memuru Murat Bayram ise mahkemenin son tanığı olarak dinlenmiş, dava Ağır Cezada görüşülmek üzere ertelenmişti.

Son Güncelleme: 20.12.2022 17:31
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KKTCHalil FalyalıMurat DemirtaşGirne Ağır Ceza MahkemesiMUSA ÇİÇEKVEYSEL SAREÖMER TUNÇDidem KoçSüleyman Özsoylular
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