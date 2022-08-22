Girne Akçiçek Acil Servisi'nde olay!

Dün öğleden sonra meydana gelen olayda, ayağı daha önceden kırılmış alçılı vaziyette olan ve 112 hızırdan yardım isteyerek Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servise getirilen kadın hastaya erkek arkadaşı tarafından sözlü şiddet uygulandı.

Kadın, acil servis içerisinde ölümle tehdit edildi.

Olayı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, hastane güvenliğinin yetersiz olduğu ve öfkeli adama servisteki doktorların müdahale etmek durumunda kaldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Dün öğleden sonra takriben yedi sularında ayağı daha önceden kırılmış alçılı vaziyette olan ve 112 hızırdan yardım isteyerek Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servise getirilen kadın hastanın müdahalesi yapılmış olup gerekli yardım yapılmıştır. Bu süre içerisinde acil servise gelen erkek arkadaşı, kadın hastamızı ölümle tehdit etmiştir. Bu olayı gören Duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırmayan saldırgan ilgili kişilere saldırarak darp etmiştir.

Yaşanan fiziksel saldırı ve kadına yapılan ölüm tehdidi müteakip acil serviste nöbetçi olan birlik as başkanımız hemşire Ali Bolat ve Doktor Cemil Yandaş vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır.

Yetersiz kalan güvenlik çalışanları ve Duyarlı vatandaşlar sayesinde etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edilerek hakkında şikâyette bulunulmuştur.

İlle’ de kendi güvenlik birimlerimizi biz mi kuralım ve Dişe diş, göze göz mü diyelim. Bizler Adalete olan inancımız sayesinde güçlüyüz ve hukukun üstünlüğünü savunanlarız. Sağlıkta şiddet yasası derhal çıkmalıdır.

Konu üzerinde yetkili olabilecek savcılık, polis genel müdürlüğü ve tüm makamlara açık çağrımızdır.

Bir kadın veya bir sağlık çalışanı öldürülmeden kamuoyu önünde çağrıda bulunur gereğinin yapılmasını talep eder ve acil servislerimizin getirildiği son noktaya dikkatleri çekeriz."