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Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası ve bağış

Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası, koltuk ve sehpa bağışında bulundu. 

19 Mart 2021 Cuma 10:10
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Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası ve bağış

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Gülbür Gazioğlu Başkanlığındaki Girne Akdeniz Lions Kulüpleri heyeti 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastahanesi’ni ziyaret etti.

 Pervin Gürler, Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri  Yönetim Kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan zor koşullarda görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür sertifikası vererek, nöbetçi doktor ve hemşire odasının donanımı için koltuk ve sehpa bağışında bulundu.  

Sponsorlar Emel Erem, Kibriye Güneş, Hatice Vahiboğlu’nun yanı sıra her iki kulübün başkan ve üyelerinin de katkılarıyla temin edilen koltuk ve sehpa dün Hastane idare amiri Fatma Veyseldağ ve başhemşire Nebahat Dal’a teslim edildi. 

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