Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap yol çalışmaları yarın başlıyor

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling market arasındaki kısmında yarın sabah saat 8.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yol çalışmalarına Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesi çerçevesinde başlanacak.

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerden, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.