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Girne-Alsancak yol ihalesine teklif verilmedi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRTK'da katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 

13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:16
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Girne-Alsancak yol ihalesine teklif verilmedi!
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kısa süre önce ihaleye açılan Girne –Alsancak Yolu için kimsenin teklif vermediğini açıkladı.

Arıklı, “Büyük hayal kırıklığı yaşadım… Alsancak yolu tam bir ıstırap yolu… İhaleye çıkmıştık ancak maalesef teklif verilmedi. Çok üzgünüm. Hâlbuki keşif bedelini biraz arttırmayı da düşünmüştük. Konuyla ilgili acil toplantı yapmak durumundayız. Girne- Alsancak yolu gerçekten işkence yoluna dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti 65 milyon TL verecek ve yol Lapta’ya kadar gidecekti… Ancak ihaleye bu şekilde teklif gelmeyince oldukça zor durumda kaldık. Vatandaşlar haklı olarak sabırsızca bizim oradaki çalışmalarımızın bitmesini bekliyorlar. Müteahhitler Birliği ile de oturup konuşacağız. Boykot konusunu gündemden kaldırmadılar” dedi. Yıllar önce ülkedeki asfalt şantiyesinin varlığına da dikkat çeken Bakan Arıklı “Asfalt şantiyesini bir şekilde dumura uğrattılar, işleyen bir şantiyeyi yok ettiler ve özele mahkum olmak zorunda kaldık . Şimdi özelden yalvar yakar, Karayolları Dairesi asfalt talep ediyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nden asfalt şantiyesinin yenilenmesi için ricada bulunacağız. Kendi şantiyemiz olur ve biz asfalt üretebilirsek bu sorunlar ortadan kalkacak” değerlendirmesinde bulundu. 

Son Güncelleme: 13.07.2022 11:50
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