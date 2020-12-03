Girne Amerikan Koleji’nde korona paniği: Lise ve orta bölümler kapandı

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Girne Amerikan Koleji’nin orta ve lise bölümleri 12. Sınıftaki bir öğrencinin ailesinde Covid-19 vakası görülmesi üzerine eğitime ara verdi.

Yaşanan durumun ardından yetkililer sabah okula gelen öğrencileri evlerine geri gönderdi.

Girne Amerikan Koleji’nin orta ve lise bölümlerinde Perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verildi.

Paniğe kapılan aileler çocuklarını okuldan alırken, yetkililer okulun da geçici bir süreliğine, olası bir bulaşın önlenmesi amacı ile kapatıldığı aktarıldı.