Girne Antik Liman'dan denize düşen kişi aranıyor

Girne Antik Liman’daki mendirekten dün denize düşen Halil Karakız'ın aranmasına bugün de devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şu anda karadan, sahil şeridinden arama yapılıyor.

Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar deniz içinden aramalara destek verirken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama kurtarmaya katkı koyacak.