Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Girne Antik Liman ile İlgili İkinci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Girne Antik Liman ile ilgili ikinci bilgilendirme toplantısı Turizm ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yapıldı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:47
17 Okunma
Girne Antik Liman ile İlgili İkinci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantısının başkanlığını Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç yaptı.

Projeksiyonlu sunum şeklinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Girne Antik Liman ile ilgili yürütülecek ve 3 etaptan oluşacak proje ve ihale süreci ile ilgili, liman esnafına bilgi verildi, işletmecilerin görüş ve önerileri dinlendi.

Proje ile ilgili olarak Girne Antik Liman esnafının görüş ve önerilerinin de dinlendiği bilgilendirme toplantısında ayrıca, Antik Liman’ın işleyiş ve yönetimi ile ilgili konularda da görüş alış verişinde bulunuldu.

15 GÜN İÇERİSİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELİNECEK

Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısı sonunda, 15 gün içerisinde yeniden bir araya gelinerek, daha somut önerilerin görüşülmesine ve özellikle 2’nci etap proje kapsamındaki, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını içeren konular ile limanın yönetim şekli ile ilgili konuların daha detaylı şekilde görüşülmesine karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Antik Liman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı
152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı
Güney'den EMA onaylı yeni aşılar geldi
Güney'den EMA onaylı yeni aşılar geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor eğitmeni Sami Hamidi’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor eğitmeni Sami Hamidi’yi kabul ederek görüştü.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim