Girne Antik Liman'ın acil sorunları giderildi

Limanda 2 haftadan beridir devam eden çalışmalar sonucunda limandaki ahşap rıhtımın eski tahtalarının sökülerek, yeni tahtalar ile değiştirilmesi işlemi yapıldı.

Mendireğe giden aydınlatma lambalarının kırılması ve elektrik sistemlerinin bozulması sonucunda söz konusu lambalar yenilenerek değiştirilmiş ve elektrik aksamları da tamiri edilmiştir.

’da giriş ve çıkışları kontrol eden arızalı kamera sisteminin tamir edilerek, tüm kameralar çalışır duruma getirilmiştir.

Liman içerisinde paslanan ve kırılan çöp bidonlarının liman konseptine uygun bidonlarla değiştirilmesi, demir mendireğin (fenerin) bakımı ve boyasının yapılması ise bakanlığın öncelikleri arasındadır.

Limanın istenilen seviyeye gelmesi için bakanlık ve tüm paydaşların desteği ile çalışmalar ilerki günlerde de aksamadan devam edecektir.